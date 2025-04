Por qué la misión espacial femenina de Blue Origin no es un aporte para las mujeres científicas, según Teresa Paneque

La noticia rápidamente dio vuelta al mundo. El lunes 14 de abril, el cohete New Shepard de Blue Origin realizó un viaje al espacio que se presentó como la primera misión espacial tripulada únicamente por mujeres desde 1963.

El viaje, que tuvo una duración de 11 minutos, contó con la participación de seis mujeres.

Estas fueron la estrella del pop Katy Perry; la activista por los derechos civiles y científica Amanda Nguyen; la periodista y figura televisiva Gayle King; la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe; la cineasta Kerianne Flynn; y la periodista Lauren Sánchez.

Sánchez también es la prometida de Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Blue Origin.

Dentro de los objetivos del magnate —quien está en el segundo puesto de la lista de billonarios de Forbes, justo después de Elon Musk— se encuentra ofrecer vuelos privados para quienes deseen ir al espacio y, por supuesto, puedan costear el servicio.

Esta semana, sus esfuerzos para impulsar el turismo espacial adquirieron una nueva arista: a través de este viaje, Blue Origin buscó reflejar un acercamiento hacia las mujeres y el género femenino, mediante la inclusión de figuras célebres en distintas áreas en el vuelo del New Shepard.

Sin embargo, han surgido múltiples críticas al respecto.

La destacada astrónoma chilena, Teresa Paneque, sugiere que el viaje de este lunes, más que contribuir a las mujeres y a la participación del género femenino en las ciencias, responde a intereses comerciales y publicitarios de Blue Origin.

La Doctora en Astronomía y divulgadora científica compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que manifestó: “Este no ha sido un viaje para todas las mujeres ni representa que se abra una puerta para las mujeres en la exploración espacial”.

Más bien, planteó, “esto ha sido una campaña de marketing”.

Paneque dice a La Tercera que sus críticas no son hacia las mujeres que participaron en el viaje del New Shepard. De hecho, comenta, valora especialmente las labores de figuras como Nguyen y Bowe.

Las críticas van dirigidas hacia los esfuerzos de Blue Origin para promocionar el viaje espacial como una iniciativa que impulsa a las mujeres, cuando no es así realmente, según sostiene.

Qué opina Teresa Paneque sobre el viaje espacial femenino de Blue Origin

La astrónoma afirma que los viajes de la empresa “siempre han sido con la finalidad de promover el servicio que ellos pretenden entregar, que son estos viajes turísticos de lujo para poder estar afuera de la atmósfera terrestre por unos minutos”.

Al ser consultada sobre cuáles fueron sus primeras impresiones cuando se enteró de la misión, comenta: “Yo no tenía ninguna expectativa a priori, sino que más bien estaba viendo con un poco de recelo esta situación, que se transformó a nivel mediático en un eslogan de empoderamiento femenino”.

“Es maravilloso que más mujeres estén en las ciencias y participen de esto. Dos (de las tripulantes que participaron) efectivamente son científicas, pero al final del día, la crítica que hacemos es que esto no significa una apertura de más oportunidades para las mujeres , sino que es (un evento) publicitario”.

Desde la perspectiva de Paneque, se trata de “una estrategia de marketing para que se hable del tema y más gente se interese en gastar dinero en un viaje turístico”.

Recalca que “no porque una mujer vaya al espacio eso quiere decir inmediatamente que se abran las puertas para que todas las mujeres lo podamos hacer”.

“Estas siguen siendo oportunidades de lujo. Y mi visión personal es que tenemos que avanzar en la ciencia espacial de una manera que beneficie a la humanidad . Hay una crítica mucho más profunda que solamente el tema del género (...) No solo Jeff Bezos, sino que muchos millonarios hoy tienen la capacidad y el poder económico para lanzar cohetes al espacio. Pero, finalmente, el espacio, nuestra atmósfera, nuestro planeta, es un lugar que compartimos todos y todas”.

“Esto no solo les está significando ingresos y ganancias a ellos, sino que tangencialmente, nos está perjudicando a todos. Esto tiene un costo medioambiental y causa efectos nocivos en la atmósfera e, incluso, peligros”.

Sobre esto último, a modo de ejemplo, Paneque menciona los lanzamientos del cohete Starship de SpaceX, los cuales en ciertas oportunidades han explotado y han obligado a redirigir vuelos comerciales.

“Hay una crítica más profunda de la situación, que es abrir los ojos y darnos cuenta de que hoy en el mundo quien tiene dinero puede jugar a ir al espacio. Y no tiene que ver con que ‘bueno, el que tenga dinero que haga lo que quiera con su dinero’, sino que es algo que nos puede afectar negativamente a todos”.

“En este caso, ocurre que hay una estrategia comercial de ocupar mujeres sin tener realmente un compromiso por políticas de inclusión en las ciencias o por abrir oportunidades para que más jóvenes y niñas puedan sentirse incluidas en áreas de las ciencias”.

En el video de Instagram en el que se refiere a este tema, Paneque afirma que Bezos, “al contrario de preocuparse por los derechos de las mujeres, ha estado apoyando una administración que durante las últimas semanas ha estado cortando e invisibilizando a las mujeres que trabajan en la exploración espacial”.

Con ello aludió al gobierno de Donald Trump, quien desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, ha impulsado políticas que han sido ampliamente criticadas por quienes defienden la visibilización del trabajo de las mujeres y las medidas que aportan a la diversidad, equidad e inclusión.

“Algunos ejemplos de esto han sido la eliminación o modificación de biografías de mujeres célebres en las ciencias, como por ejemplo, la astrónoma Vera Rubin”, afirmó Paneque en el video.

Adjuntó una captura de pantalla de un artículo de Space, en el que se informó sobre modificaciones en el sitio web del Observatorio Rubin.

Con las modificaciones, se eliminó toda mención a los esfuerzos del observatorio para reducir las barreras para las mujeres y otros grupos que históricamente han sido desplazados.

El cambio se dio después de que Trump firmara una orden ejecutiva que puso fin a la financiación de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Paneque, en su video, también adjuntó la captura de una nota de The Guardian que fue publicada a finales de marzo.

En esta, el citado periódico informó que la NASA había abandonado su plan de llevar a la primera mujer y persona de color a la Luna, promesa que había sido un pilar central del programa Artemis.

“Son varios los factores que se entrecruzan”, dice la astrónoma a La Tercera, refiriéndose a la reciente misión espacial de Blue Origin.

“No solo yo, sino que varias personas alzaron la voz. Dentro de ellas, algunas también del mundo pop. Dijeron: ‘No nos parece que sea lo mejor ni que sea muy consecuente’. Finalmente, creo que se trata de eso”.

“Si tú quieres hacer un anuncio publicitario, bien, pero no lo vamos a celebrar como algo que no es. No voy a aplaudir el hecho de que se incluyan mujeres en esto, porque esa inclusión no va acompañada de una acción real”, subraya Paneque, aludiendo a que se requieren políticas concretas en esta dirección.