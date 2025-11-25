BLACK SALE $990
    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La renuncia de Miss Costa de Marfil reavivó la polémica en Miss Universo 2025, tras denuncias de manipulación, críticas de candidatas y crecientes tensiones dentro del certamen.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La polémica de la última edición de Miss Universo todavía no termina. Después de que uno de los jueces renunciara y terminara por destapar una supuesta manipulación de los resultados, una serie de coletazos han continuado golpeando al certamen de belleza.

    Entre ellos, está la renuncia de Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, una de las finalistas que conformó el top 5.

    Fue el pasado 24 de noviembre cuando Yacé publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que anunció su renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía.

    De acuerdo a la modelo de 27 años, el certamen puso sus valores en juego, por lo que prefirió cortar cualquier tipo de vínculo con Miss Universe y su organización. Esto fue lo que dijo.

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen. Foto: Miss Universe

    Por qué Miss Costa de Marfil renunció a su título de Miss Universo

    “Como representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas, a pesar de la adversidad”, comenzó a escribir Olivia Yacé en sus redes sociales.

    Continuó: “Sin embargo, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían”.

    “Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación al Comité de Miss Universo”.

    Según explicó Yacé, el certamen “disminuyó” el rol de Miss Universo África, por lo que tomó la decisión de despojarse del cargo para continuar a dedicarse “por completo a defender los valores que aprecio profundamente”.

    La inconformidad de las candidatas por la organización de Miss Universo 2025

    La mexicana Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025. Sin embargo, el triunfo se ha visto afectado después de que el exjurado del certamen, Omar Harfouch, denunciara fraude y manipulación de los resultados.

    Harfouch apuntó directamente a Bosch: dijo que había ganado por unos supuestos negocios que vinculan a su padre, Bernardo Bosch, con el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha. Ambos negaron que la relación interfiriera en el certamen.

    No obstante, no solo Miss Costa de Marfil decidió tomar acciones frente a un presunto fraude: algunas otras candidatas mostraron su molestia en redes sociales por la organización del concurso de belleza.

    Una de ellas fue Miss Ecuador 2025, Nadia Mejía-Webb: “Hay tanto que quiero decir, en estos últimos días he tenido miles de pensamientos pasando por mi mente, buscando entendimiento y paz sobre lo que sucedió este año en Miss Universo. Mentiría si dijera que no me duele”, escribió en sus redes sociales.

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen . Foto: Instagram/Fátima Bosch.

    En paralelo, Miss Indonesia 2025, Sanly Liuu, agradeció al exjuez Omar Harfouch por “destapar” el caso de fraude: “Estos días que pasaron han sido abrumadores de tantas maneras. Para mí, este viaje siempre se ha tratado de dar lo mejor de mí por Indonesia”.

    “Como alguien nueva en los certámenes, simplemente teniendo la oportunidad de subir al escenario es ya, para mí, un honor. (...) Gracias, Omar Harfouch por hablar y reconocer lo que muchos no vimos detrás de escena, tu voz significa más de lo que sabes”.

    Miss Estonia, Brigitta Schaback, también optó por renunciar a su título, aunque aludió que la razón fue por no lograr entenderse con la directora de Miss Universo en su país.

    Finalmente, Miss Francia estaría esperando a que el certamen transparente la decisión de que Bosch fuese electa como ganadora. Caso contrario, junto con su equipo anunciaron que de no presentar pruebas fidedignas, se retirarán del concurso y no volverán a renovar su participación para una próxima edición.

