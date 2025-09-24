SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

La nueva orden de Donald Trump impone una cuota de US$100.000 a los solicitantes y reabrió el debate sobre uno de los programas laborales más relevantes de ese país.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica) Foto: Unsplash

El gobierno de Estados Unidos volvió a poner en el centro del debate uno de los programas de inmigración laboral más relevantes del país: la visa H-1B.

Esta visa permite a las empresas estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados.

Sin embargo, el programa se encuentra en medio de la polémica luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que impone una cuota de US$100.000 a los nuevos solicitantes.

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica) Foto: REUTERS.

La medida, que comenzaría a regir el 21 de septiembre, busca según la Casa Blanca reducir lo que considera abusos en el sistema, pero ya generó incertidumbre entre empresas tecnológicas, gobiernos extranjeros y los propios beneficiarios.

Un artículo de The New York Times explica detalladamente qué es esta visa, cuántos son los beneficiados por este programa y cuál es la discusión que están teniendo los estadounidenses sobre la H1-B.

Qué es y cómo nació la H-1B

La visa H1-B es un permiso temporal —válido por tres años y prorrogable— que busca llenar vacantes donde no hay suficiente mano de obra estadounidense calificada.

El Congreso creó la visa en 1990, durante la administración de George H. W. Bush, para asegurar que empresas de sectores estratégicos pudieran contratar talento extranjero.

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica) Foto: Connected.

Aunque se trata de un estatus temporal, muchas compañías terminan patrocinando a los beneficiarios para obtener la green card, lo que abre el camino hacia la residencia permanente.

Cuántas visas se otorgan

Cada año se otorgan 65.000 visas para profesionales con título universitario y 20.000 adicionales para quienes poseen maestrías o doctorados.

Los principales empleadores en 2024 fueron gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple e IBM, aunque también se otorgan visas en campos como la educación, la salud y la manufactura.

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica) Foto: REUTERS Reuters Staff

Según datos oficiales, cerca de dos tercios de los beneficiarios provienen de India, lo que ha convertido la medida en un tema sensible para ese país, que advirtió sobre posibles “consecuencias humanitarias” para familias que dependen de estos permisos.

Qué dice el gobierno

Howard Lutnick, secretario de Comercio, defendió la iniciativa del gobierno asegurando que “las grandes empresas tecnológicas tienen que dejar de capacitar a trabajadores extranjeros”.

Según dijo, el nuevo costo haría más económico contratar a recién graduados de universidades estadounidenses.

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica) Foto: REUTERS Elizabeth Frantz

No obstante, la medida aún genera confusión: mientras Lutnick sostuvo que se trataría de un pago anual, la secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró en redes sociales que sería un cobro único.

Además, expertos anticipan que la cuota podría enfrentar impugnaciones legales en tribunales federales.

Posturas sobre la visa

Actualmente, hay unas 730.000 personas con visa H-1B en Estados Unidos, una cifra mínima si se compara con los más de 163 millones de trabajadores en total.

Aun así, el programa ha sido criticado por sectores republicanos cercanos a Trump, que lo acusan de fomentar la sustitución de empleados estadounidenses con extranjeros dispuestos a aceptar salarios más bajos.

Los defensores del sistema, en cambio, aseguran que la visa responde a una necesidad real de la economía y que sin trabajadores extranjeros muchas empresas no podrían cubrir vacantes críticas, especialmente en tecnología.

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

La normativa establece que los beneficiarios deben recibir al menos el “salario vigente” en su ocupación y ciudad, o el salario real de trabajadores similares en EE.UU.

Sin embargo, un informe del Instituto de Política Económica detectó que en 2019 un 60% de los puestos bajo H-1B se pagaron por debajo del promedio local, debido a la “alta discrecionalidad” del Departamento de Trabajo en la fijación de sueldos.

Lee también:

Más sobre:ExtranjerosVisaInmigraciónEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpH1-BVisa laboralTrabajadores

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita

Falsos carabineros irrumpen en departamento del centro de Santiago simulando allanamiento y roban más de 150 celulares

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

Senador Insulza se suma a reproches de Huenchumilla sobre programa de Jara y plantea que falta “coordinación”

España: Un juez pide enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

5.
Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita
Chile

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita

Falsos carabineros irrumpen en departamento del centro de Santiago simulando allanamiento y roban más de 150 celulares

Senador Insulza se suma a reproches de Huenchumilla sobre programa de Jara y plantea que falta “coordinación”

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura
Negocios

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Qué se sabe del tifón Ragasa que está provocando evacuaciones masivas y cierre de aeropuertos en China
Tendencias

Qué se sabe del tifón Ragasa que está provocando evacuaciones masivas y cierre de aeropuertos en China

Cómo fue el regreso de Jimmy Kimmel a la TV tras la suspensión por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil

A la U se le abre el camino: Lanús da el batacazo y elimina a Fluminense de la Copa Sudamericana
El Deportivo

A la U se le abre el camino: Lanús da el batacazo y elimina a Fluminense de la Copa Sudamericana

Los detalles de la millonaria demanda de Ivo Basay y su cuerpo técnico contra Magallanes por despido injustificado

“Tiene su firma propia en el fútbol”: el sincero elogio del DT de Nottingham Forest a Manuel Pellegrini

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016
Cultura y entretención

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión
Mundo

El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión

España: Un juez pide enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?