SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

El economista francés Philippe Aghion fue reconocido con el Nobel de Economía 2025 por su teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa. “Necesitamos más de ella”, señaló.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer Foto: AFP/ ERIC PIERMONT ERIC PIERMONT

Philippe Aghion estaba en su casa cuando, a eso de las 10:30 de la mañana del lunes, recibió una llamada que lo dejó sin palabras: se había ganado el Premio Nobel de Economía 2025. “Realmente no me lo esperaba”, contó el economista francés de 69 años a BBC Mundo.

Aghion es un economista francés investigador del Collège de France, la escuela de negocios INSEAD y la London School of Economics. Recibió el galardón junto a Peter Howitt y Joel Mokyr.

Qué es la destrucción creativa, el secreto que usa el premio Nobel de Economía para crecer.

Según la Real Academia de las Ciencias de Suecia, el premio reconoce su “teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”, un concepto central para entender cómo la innovación impulsa el desarrollo económico.

¿Qué es la destrucción creativa?

La “destrucción creativa” fue acuñada en 1942 por el economista austríaco Joseph Schumpeter, y describe el proceso por el cual nuevas tecnologías reemplazan a las antiguas, transformando la economía.

“El crecimiento económico sostenido se produce cuando las nuevas tecnologías reemplazan a las viejas”, explicó la Academia al anunciar el reconocimiento.

Durante la mayor parte de la historia, el nivel de vida de la humanidad apenas cambiaba de una generación a otra. Eso se modificó radicalmente con la Revolución Industrial, cuando la innovación tecnológica y científica dio paso a un ciclo continuo de progreso.

Qué es la destrucción creativa, el secreto que usa el premio Nobel de Economía para crecer

Las investigaciones de Aghion ayudaron a construir un modelo que explica cómo algunas empresas logran crecer gracias a nuevas ideas y procesos, mientras otras quedan atrás.

“El crecimiento surge de la destrucción creativa. Este proceso es creativo porque se basa en la innovación, pero también es destructivo porque los productos antiguos se vuelven obsoletos y pierden su valor comercial”, señala el comité que entrega el Nobel.

Para Aghion, el ingreso de nuevos competidores es esencial. “La entrada de nuevos talentos es crucial para el crecimiento”, explicó a BBC Mundo. “Si tienen éxito, pueden reemplazar a los demás. Y ese constante desafío es un motor de crecimiento”.

Esa renovación constante implica ganadores y perdedores: algunas industrias desaparecen, pero otras emergen. Internet, por ejemplo, dio origen a sectores enteros como el comercio electrónico.

Hoy, la inteligencia artificial protagoniza una nueva ola de innovación que también redefine el empleo y la producción.

¿Colapso financiero?

¿Podría ese dinamismo derivar en un colapso financiero? Aghion lo duda. “Las burbujas no son el fin del mundo”, afirmó, recordando la crisis de las puntocom.

Qué es la destrucción creativa, el secreto que usa el premio Nobel de Economía para crecer Foto: REUTERS/Brendan McDermid BRENDAN MCDERMID

“Le tengo más temor al estancamiento económico que a un gran desastre financiero”, agregó el galardonado académico.

El economista advierte, sin embargo, que el proteccionismo es una amenaza para el crecimiento. “Tenemos que ser más innovadores de lo que hemos sido en las décadas pasadas porque estamos compitiendo con China y EE.UU.”, señaló.

Pese a los desafíos, se muestra optimista: “Cada vez más países están entendiendo la importancia del crecimiento basado en la innovación”, dijo.

Y subrayó que ese desarrollo debe tener una dirección clara: “Debería enfocarse en innovaciones medioambientales, algo esencial en estos momentos”.

Lee también:

Más sobre:NobelPremio NobelEconomíaPremio Nobel de EconomíaDestrucción creativaInnovaciónTeoría económicaMundoInternacionalCrecimiento económico

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza

Oposición no suelta al ministro Montes: ahora apunta al sistema con que Minvu paga a proveedores

Trump condiciona ayuda a Argentina al apoyo electoral a Milei “si pierde, no seremos generosos”

Cámara de Diputados aprueba resolución que tipifica como genocidio los actos de Israel a la población de Gaza

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Tomás Hirsch y su salida del equipo de voceros de Jara: “No fue la forma más adecuada”

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Oposición no suelta al ministro Montes: ahora apunta al sistema con que Minvu paga a proveedores
Chile

Oposición no suelta al ministro Montes: ahora apunta al sistema con que Minvu paga a proveedores

Cámara de Diputados aprueba resolución que tipifica como genocidio los actos de Israel a la población de Gaza

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Trump condiciona ayuda a Argentina al apoyo electoral a Milei “si pierde, no seremos generosos”
Negocios

Trump condiciona ayuda a Argentina al apoyo electoral a Milei “si pierde, no seremos generosos”

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

Australis Seafoods amplía por tercera vez querella por administración desleal

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios logran victorias trabajadas en Olbia y Curitiba
El Deportivo

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios logran victorias trabajadas en Olbia y Curitiba

Presidente de FIFA llega a Chile: Gianni Infantino inaugurará el CAR José Sulantay antes de la final del Mundial Sub 20

Adiós a las reprogramaciones sin fin: ANFP acepta medida de TNT que busca sancionar a los clubes por suspender partidos

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza
Mundo

“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza

Con alto el fuego y rehenes liberados: Cómo Netanyahu busca ahora su redención política

Trump anuncia que seis personas murieron en nuevo ataque de EE.UU. contra embarcación frente a Venezuela

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo