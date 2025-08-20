Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

A las 20:30 horas de este miércoles, 20 de agosto, está programado el partido de la Universidad de Chile contra Independiente. El equipo chileno ya se encuentra en Buenos Aires desde el lunes, preparándose para disputar la búsqueda de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

No obstante, un cambio importante en el tiempo de la capital argentina podría eventualmente suspender el partido, aseguraron los medios locales. Y es que se decretó alerta naranja climatológica por la llegada de una ciclogénesis .

Pero, ¿qué es exactamente una ciclogénesis? ¿Cómo podría cambiar el tiempo en Buenos Aires?

Qué es una ciclogénesis

Según explica la Sociedad Meteorológica Americana (AMS, por sus siglas en inglés), la ciclogénesis es el desarrollo de la circulación ciclónica en la atmósfera. Es decir, es el proceso en que se forma o intensifica un ciclón, un sistema de baja presión que modifica el tiempo.

Entre sus efectos más comunes, está la inestabilidad atmosférica: genera lluvia persistente durante varias horas, nubosidad y vientos moderados. En Argentina, estos pueden alcanzar desde los 70 a los 100 kilómetros por hora. A esto se le conoce como ciclogénesis clásica.

No obstante, este fenómeno podría convertirse en una ciclogénesis explosiva, que, tal como su nombre indica, genera efectos más severos y se desarrolla mucho más rápido.

¿Podría suspenderse el partido entre la U de Chile e Independiente?

De acuerdo a la plataforma especializada Meteored, este martes 20 de agosto, el tiempo estará inestable en Buenos Aires. Durante la mañana estaría cayendo lluvia débil y, durante el día, el cielo se mantendría entre cubierto y parcialmente nuboso.

Sin embargo, a la hora del partido, el cielo ya podría estar despejado, aunque con vientos de 17 a 39 kilómetros por hora.

El llamado es a estar atentos a las autoridades competentes para un eventual aviso de suspensión, motivado por los efectos de la ciclogénesis en Buenos Aires.