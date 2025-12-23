SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    El desarrollador de videojuegos, quien trabajó en juegos como Call of Duty, Titanfall, Apex Legends, la serie Star Wars Jedi y Battlefield, falleció a sus 55 años en un accidente automovilístico en California.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty. Foto: archivo.

    El reconocido desarrollador de videojuegos y cocreador de franquicias icónicas como Call of Duty, Vince Zampella, falleció este domingo 21 de diciembre a sus 55 años.

    Su muerte se dio a raíz de un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

    La Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) confirmó a CBS News que el episodio ocurrió a eso de las 12:45 PM del domingo, cerca del kilómetro 62, en una zona no incorporada del condado, cerca de Altadena.

    Los agentes fueron alertados del accidente mediante una solicitud a los servicios de emergencia.

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty. Foto: archivo.

    Cómo fue el accidente en el que murió Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    Desde la CHP informaron a través de un comunicado que, por motivos aún desconocidos, el automóvil “se salió de la carretera” y chocó contra una barrera de concreto, lo que provocó que se incendiara.

    El conductor quedó atrapado dentro del vehículo tras el impacto y fue declarado muerto en el lugar, mientras que un pasajero salió expulsado, según datos de la policía reunidos por el citado medio.

    Posteriormente, este último fue declarado muerto en un hospital cercano.

    Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la identidad de la persona que iba con Zampella en el vehículo. Tampoco se tiene claridad de si era el desarrollador de videojuegos quien manejaba el automóvil.

    Quién era Vince Zampella, el desarrollador de videojuegos que falleció en un accidente

    Zampella fundó Respawn Entertainment en 2010 y fue director ejecutivo de Infinity Ward, el estudio que desarrolla la franquicia Call of Duty.

    Desde Infinity Ward lamentaron su fallecimiento: “Descansa en paz, Vince”.

    “Como uno de los fundadores de Infinity Ward y Call of Duty, siempre tendrás un lugar especial en nuestra historia. Tu legado de crear entretenimiento icónico y duradero es inconmensurable. Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Vince por esta terrible tragedia”, escribió la firma en una publicación de X.

    Electronic Arts (A), que adquirió Respawn Entertainment en 2017, también expresó sus lamentos por el accidente a través de la mencionada red social.

    “Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron afectados por su obra. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y trascendental. Amigo, colega, líder y creador visionario, su obra contribuyó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo. Su legado seguirá influyendo en la creación de videojuegos y la conexión entre los jugadores durante generaciones”.

    Desde Respawn Entertainment manifestaron: “Estamos desconsolados por el fallecimiento de nuestro fundador y querido amigo Vince Zampella”.

    “Vince fue un titán y una leyenda de esta industria, un líder visionario y una fuerza que dio forma a equipos y juegos como Call of Duty, Titanfall, Apex Legends, la serie Star Wars Jedi y Battlefield para nuestra comunidad de maneras que se sentirán durante generaciones”.

    “Su impacto trascendió con creces cualquier juego o estudio. Recordaremos a Vince por su entrega diaria, su confianza en sus equipos, su impulso a ideas audaces y su fe en Respawn y Battlefield. Y lo más importante, defendió lo que creía correcto para quienes estaban detrás de esos estudios y para nuestros jugadores”.

    “Lo extrañaremos mucho. Nuestros corazones están con su familia, amigos y todos los que lo aman”.

    Más sobre:AccidenteVince ZampellaCall of DutyVideojuegosZampellaInfinity WardRespawn EntertainmentElectronic ArtsBattlefieldCODLos ÁngelesCaliforniaLa Tercera

