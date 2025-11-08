Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio. Foto: archivo.

El exjugador de la NFL, el estadounidense Antonio Brown, fue arrestado este jueves 6 de noviembre en Dubái.

Según confirmó el Departamento de Policía de Miami, la detención del deportista de 37 años fue realizada por agentes federales, por cargos de intento de homicidio .

El operativo se concretó después de una búsqueda que se extendió por meses .

El portavoz de la Policía de Miami, Michael Vega, declaró el jueves que Brown fue extraditado a Estados Unidos y que se encontraba recluido en el condado de Essex, en Nueva Jersey, desde donde se tenía previsto su traslado a la cárcel del condado de Miami-Dade.

Por qué fue arrestado Antonio Brown, el exjugador de la NFL

Informaciones reunidas por el New York Times detallan que las autoridades estadounidenses tienen un video correspondiente al 17 de mayo, el cual fue grabado durante un evento benéfico de boxeo organizado por el streamer Adin Ross.

En aquel registro, se muestra a Brown en una pelea con varias personas.

Después de ser separado del conflicto, el video parece mostrar al deportista empuñando una pistola, mientras persigue a un hombre .

Las autoridades interrogaron a testigos en el lugar de los hechos, mientras que Brown fue brevemente detenido.

Sin embargo, según el citado periódico, no se realizaron arrestos en ese momento ni se reportaron heridos .

Más tarde, esa misma noche, el deportista aseguró a través de sus redes sociales que había sido atacado por personas que “intentaron robarme mis joyas y agredirme físicamente” .

Brown agregó que no había sido arrestado. No obstante, la policía emitió posteriormente una orden de arresto en su contra .

Desde entonces, el exabanderado de equipos como los Pittsburgh Steelers, los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers se mantuvo prófugo .

Durante ese periodo, realizó una serie de publicaciones en sus redes sociales, en las que ostentó desde un auto deportivo de lujo hasta momentos de descanso en una piscina.

Vega declaró al citado periódico que Brown “estaba provocando” a la Policía de Miami a través de esos post.

Los peritajes de los efectivos policiales permitieron identificar que estaba en Dubái, por lo que dieron el aviso a los agentes federales .

Estos últimos concretaron su detención este jueves.

Cuando el Times consultó a la oficina de los alguaciles federales, no obtuvo respuesta inmediata a su solicitud de declaraciones.

Según reporta CNN, hasta el momento no se tiene claridad sobre por qué Brown fue llevado primero a Nueva Jersey.

Tampoco se ha precisado cuánto tiempo estuvo en Dubái, aunque hizo publicaciones desde ahí en los últimos meses.

El deportista enfrenta cargos por intento de homicidio en segundo grado .

Vega afirmó se espera que una vez trasladado a Miami comparezca ante un tribunal.

Previamente, Brown ya había enfrentado otros problemas legales . En 2019, solo jugó un partido con los Patriots, luego de haber recibido una demanda por acusaciones de violación y agresión sexual.

Aquello derivó en que fuese despedido del equipo y en que la NFL lo suspendiera por los primeros ocho partidos de la temporada del año siguiente.

De acuerdo al Times, la fiscalía del condado de Allegheny no continuó con el caso, debido a que había prescrito. Las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Otro episodio ocurrió en 2020, cuando fue acusado de los cargos de robo y agresión por un incidente que había ocurrido a principios de ese año con una empresa de mudanzas.

Brown, quien se declaró inocente, fue condenado a dos años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por dicho caso.

De la misma manera, se le ordenó asistir a un programa de control de ira y someterse a tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

Unos años después, en 2023, fue detenido en distintas ocasiones por órdenes de arresto en las que se le acusó de no pagar la manutención de sus hijos.

En mayo de 2024 se declaró en bancarrota. Debía tres millones de dólares a ocho acreedores.