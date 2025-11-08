OFERTA ELECCIONES $990
    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    El exjugador de equipos como los Pittsburgh Steelers, los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers fue detenido por agentes federales y extraditado a Estados Unidos, tras una búsqueda de meses. Si es condenado por los cargos en su contra, podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio. Foto: archivo.

    El exjugador de la NFL, el estadounidense Antonio Brown, fue arrestado este jueves 6 de noviembre en Dubái.

    Según confirmó el Departamento de Policía de Miami, la detención del deportista de 37 años fue realizada por agentes federales, por cargos de intento de homicidio.

    El operativo se concretó después de una búsqueda que se extendió por meses.

    El portavoz de la Policía de Miami, Michael Vega, declaró el jueves que Brown fue extraditado a Estados Unidos y que se encontraba recluido en el condado de Essex, en Nueva Jersey, desde donde se tenía previsto su traslado a la cárcel del condado de Miami-Dade.

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio. Foto: archivo.

    Por qué fue arrestado Antonio Brown, el exjugador de la NFL

    Informaciones reunidas por el New York Times detallan que las autoridades estadounidenses tienen un video correspondiente al 17 de mayo, el cual fue grabado durante un evento benéfico de boxeo organizado por el streamer Adin Ross.

    En aquel registro, se muestra a Brown en una pelea con varias personas.

    Después de ser separado del conflicto, el video parece mostrar al deportista empuñando una pistola, mientras persigue a un hombre.

    Las autoridades interrogaron a testigos en el lugar de los hechos, mientras que Brown fue brevemente detenido.

    Sin embargo, según el citado periódico, no se realizaron arrestos en ese momento ni se reportaron heridos.

    Más tarde, esa misma noche, el deportista aseguró a través de sus redes sociales que había sido atacado por personas que “intentaron robarme mis joyas y agredirme físicamente”.

    Brown agregó que no había sido arrestado. No obstante, la policía emitió posteriormente una orden de arresto en su contra.

    Desde entonces, el exabanderado de equipos como los Pittsburgh Steelers, los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers se mantuvo prófugo.

    Durante ese periodo, realizó una serie de publicaciones en sus redes sociales, en las que ostentó desde un auto deportivo de lujo hasta momentos de descanso en una piscina.

    Vega declaró al citado periódico que Brown “estaba provocando” a la Policía de Miami a través de esos post.

    Los peritajes de los efectivos policiales permitieron identificar que estaba en Dubái, por lo que dieron el aviso a los agentes federales.

    Estos últimos concretaron su detención este jueves.

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio. Foto: archivo.

    Cuando el Times consultó a la oficina de los alguaciles federales, no obtuvo respuesta inmediata a su solicitud de declaraciones.

    Según reporta CNN, hasta el momento no se tiene claridad sobre por qué Brown fue llevado primero a Nueva Jersey.

    Tampoco se ha precisado cuánto tiempo estuvo en Dubái, aunque hizo publicaciones desde ahí en los últimos meses.

    El deportista enfrenta cargos por intento de homicidio en segundo grado.

    Vega afirmó se espera que una vez trasladado a Miami comparezca ante un tribunal.

    Previamente, Brown ya había enfrentado otros problemas legales. En 2019, solo jugó un partido con los Patriots, luego de haber recibido una demanda por acusaciones de violación y agresión sexual.

    Aquello derivó en que fuese despedido del equipo y en que la NFL lo suspendiera por los primeros ocho partidos de la temporada del año siguiente.

    De acuerdo al Times, la fiscalía del condado de Allegheny no continuó con el caso, debido a que había prescrito. Las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial.

    Otro episodio ocurrió en 2020, cuando fue acusado de los cargos de robo y agresión por un incidente que había ocurrido a principios de ese año con una empresa de mudanzas.

    Brown, quien se declaró inocente, fue condenado a dos años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por dicho caso.

    De la misma manera, se le ordenó asistir a un programa de control de ira y someterse a tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

    Unos años después, en 2023, fue detenido en distintas ocasiones por órdenes de arresto en las que se le acusó de no pagar la manutención de sus hijos.

    En mayo de 2024 se declaró en bancarrota. Debía tres millones de dólares a ocho acreedores.

    Si Brown es condenado por los cargos de intento de homicidio en segundo grado, podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.

    Más sobre:PolicialAntonio BrownNFLEstados UnidosCrimenAsesinatoHomicidioDubáiPittsburgh SteelersNew England PatriotsTampa Bay BuccaneersLa Tercera

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    En vivo: Universidad Católica visita a Deportes La Serena con la misión de seguir en zona de Chile 2
    En vivo: Universidad Católica visita a Deportes La Serena con la misión de seguir en zona de Chile 2

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán
    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

