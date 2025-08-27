Qué son las pistolas taser, las armas no letales que podrán ser utilizadas por Carabineros. Foto: REUTERS.

Parálisis, dolor y contracciones musculares involuntarias son los efectos que sufre una persona que recibe una descarga de una pistola taser. Y es esta tecnológica arma es la que podrá ser utilizada por Carabineros a partir de ahora , según confirmó el Gobierno de Chile.

En más de 100 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, España e Inglaterra, las armas taser son utilizadas para reducir a criminales de una forma “menos letal”.

La medida había sido estudiada y solicitada por autoridades, como el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, desde hace más de seis meses. Pero no fue hasta ahora que el Gobierno dio luz verde para la compra de las pistolas: el valor de cada una sería de 5 millones de pesos chilenos.

Pero, ¿cómo son estas armas que podrán ser utilizadas por Carabineros de Chile?

Cómo funciona una pistola taser y cuánto daño puede hacer

Las pistolas taser (llamadas así por su nombre en inglés: Thomas A. Swift’s Electric Rifle) son armas de electrochoque que provocan descargas eléctricas que incapacitan temporalmente a las personas .

Aunque son utilizadas en muchos países para combatir la delincuencia, pueden llegar a ser letales.

La pistola taser puede ser utilizada de dos formas: la primera, es disparando dardos electrificados que llegan al cuerpo de la persona y que pueden penetrar la piel. La segunda, ser presionada directamente contra el cuerpo de alguien para inmovilizarlo.

En ambos casos, se producen descargas eléctricas que afectan a los nervios y músculos del cuerpo, provocando mucho dolor.

Estas armas se utilizarían en condiciones de “alto riesgo” , no obstante, a veces la respuesta de las personas que reciben las descargas eléctricas puede ser peor que solo quedar inmovilizado.

Según un artículo de CNN, los médicos aseguran que cuando se recibe una descarga de taser cerca del pecho, el ritmo cardíaco de la persona puede aumentar drásticamente y pasar, por ejemplo, de 72 latidos por minuto hasta 220.

¿Cuánto tiempo te paraliza un taser?

Según le dijo a Business Insider Amy Nguyen, directora de seguridad de Axon, la empresa que fabrica los taser, los impulsos eléctricos de un ataque Taser duran solo cinco segundos . Después de eso, la mayoría de las personas regresan a su función muscular normal de inmediato.

¿Qué tan fuerte es el taser?

Según explicó el neurocirujano Jonathan J. Rasouli al mismo medio, las taser “provocan contracciones severas e incontrolables de los músculos, que son muy dolorosas. Esto es lo que da a las taser su poder incapacitante y puede aturdir a un individuo de forma rápida y reversible”.

En una nota de Reuters, una persona que fue disparada con una taser describió que sentía que su cerebro temblaba “como si agitaras un frasco cien veces más rápido de lo que puedas y lo multiplicaras por mil” .

¿Cuántos metros alcanza la pistola taser?

Los dos dardos que dispara la pistola taser pueden alcanzar como máximo una distancia aproximada de 11 metros.