BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    El actor canadiense estuvo presente en películas como Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Spencer Lofranco, actor canadiense que destacó en Hollywood con roles en películas como Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti –donde compartió escena con John Travolta–, falleció el martes a los 33 años.

    La noticia fue confirmada por su hermano, Santino Lofranco, mediante una publicación en redes sociales que luego dejó en modo privado.

    “Viviste una vida con la que pocos pueden soñar. Cambiaste la vida de muchas personas y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Oso”, escribió Santino.

    De acuerdo con TMZ, el fallecimiento está siendo investigado por las autoridades de la Columbia Británica, en Canadá, y aún no se ha determinado la causa.

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    La carrera de Lofranco

    Hijo de un abogado y de una modelo y actriz, Lofranco comenzó a interesarse por la actuación a los 13 años.

    En una entrevista con la revista Interview en 2014, recordó que siempre había sido “el chico gracioso” que buscaba hacer reír a los demás y mantenerse en el centro de atención.

    Aunque su padre quería que fuera jugador de hockey o abogado, él decidió apostar por la actuación a los 17.

    Su formación formal comenzó en la Academia de Cine de Nueva York, donde cursó un programa intensivo de un año que le permitió conseguir su primer gran papel: el protagonista de Jamesy Boy (2014), una historia basada en hechos reales sobre un joven pandillero que rehace su vida tras pasar por prisión.

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Antes de eso había debutado en la comedia romántica At Middleton (2013). Ese mismo año, Angelina Jolie lo eligió para interpretar a Harry Brooks en Unbroken, drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

    Más adelante participó en Home, Dixieland y en King Cobra (2016), biopic centrada en los inicios del actor de cine para adultos Sean Paul Lockhart.

    Su trabajo junto a John Travolta

    Su último crédito cinematográfico llegó en 2018 con Gotti, donde interpretó a John Gotti Jr., hijo del reconocido jefe de la familia criminal Gambino en Nueva York.

    En la cinta compartió elenco con John Travolta, quien encarnó al líder mafioso, además de Kelly Preston y Stacy Keach.

    Tras ese rol, Lofranco mantuvo un perfil bajo en la industria y no volvió a aparecer en pantalla.

    Lee también:

    Más sobre:Spencer LofrancoActorFallecimientoHollywoodCanadáPelículasCineMuerteCelebridadesMundoInternacionalTendenciasLa TerceraJohn TravoltaJamesy BoyUnbrokenGotti

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno evalúa refuerzo policial en Viña del Mar y otras comunas durante el verano tras solicitud de Ripamonti

    Investigan a conductor de camión que derramó 25 mil litros de soya en lago Chungará por contaminación grave imprudente

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana

    Actriz Yuyuniz Navas y crimen de la familia Cruz-Coke: “He colaborado en prestar declaración como todos los vecinos”

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    4.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    “Es el retador el que trata de ir a debates con el que está en primer lugar”: Kaiser desdramatiza posible ausencia de Kast en Bad Boys
    Chile

    “Es el retador el que trata de ir a debates con el que está en primer lugar”: Kaiser desdramatiza posible ausencia de Kast en Bad Boys

    Sebastián Fierro (PC): el subdirector de la Secom aterriza en el comando de Jeannette Jara

    Fiscal Crisosto por Torres del Paine: “Una hipótesis es el eventual incumplimiento de deberes respecto a funcionarios públicos”

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza
    Negocios

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa en medio de su éxito por la droga para bajar de peso

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Brasil vence sobre el final ante Marruecos y se definen las llaves de semifinales del Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Brasil vence sobre el final ante Marruecos y se definen las llaves de semifinales del Mundial Sub 17

    Tomás de Gavardo logra su primera victoria internacional al ganar el Fenek Rally de Marruecos

    Continúan las muestras de repudio contra Ramón Díaz por una nueva frase machista en Brasil

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho
    Cultura y entretención

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

    Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

    El presente de Delfina Guzmán entre un importante reconocimiento y un documental: “Ella está bien para tener 97 años”

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana
    Mundo

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana

    Antonio Cazorla Sánchez, historiador: “La derecha española tiene una relación muy ambigua con el franquismo”

    Zelenski sostuvo conversación con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz de Trump

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios