Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

Spencer Lofranco, actor canadiense que destacó en Hollywood con roles en películas como Jamesy Boy, Unbroken y la biográfica Gotti –donde compartió escena con John Travolta–, falleció el martes a los 33 años .

La noticia fue confirmada por su hermano, Santino Lofranco, mediante una publicación en redes sociales que luego dejó en modo privado.

“Viviste una vida con la que pocos pueden soñar. Cambiaste la vida de muchas personas y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Oso”, escribió Santino.

De acuerdo con TMZ, el fallecimiento está siendo investigado por las autoridades de la Columbia Británica, en Canadá, y aún no se ha determinado la causa .

La carrera de Lofranco

Hijo de un abogado y de una modelo y actriz, Lofranco comenzó a interesarse por la actuación a los 13 años.

En una entrevista con la revista Interview en 2014, recordó que siempre había sido “el chico gracioso” que buscaba hacer reír a los demás y mantenerse en el centro de atención.

Aunque su padre quería que fuera jugador de hockey o abogado, él decidió apostar por la actuación a los 17.

Su formación formal comenzó en la Academia de Cine de Nueva York, donde cursó un programa intensivo de un año que le permitió conseguir su primer gran papel: el protagonista de Jamesy Boy (2014), una historia basada en hechos reales sobre un joven pandillero que rehace su vida tras pasar por prisión.

Antes de eso había debutado en la comedia romántica At Middleton (2013). Ese mismo año, Angelina Jolie lo eligió para interpretar a Harry Brooks en Unbroken, drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

Más adelante participó en Home, Dixieland y en King Cobra (2016), biopic centrada en los inicios del actor de cine para adultos Sean Paul Lockhart.

Su trabajo junto a John Travolta

Su último crédito cinematográfico llegó en 2018 con Gotti, donde interpretó a John Gotti Jr., hijo del reconocido jefe de la familia criminal Gambino en Nueva York.

En la cinta compartió elenco con John Travolta , quien encarnó al líder mafioso , además de Kelly Preston y Stacy Keach.

Tras ese rol, Lofranco mantuvo un perfil bajo en la industria y no volvió a aparecer en pantalla.