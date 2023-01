¿Quién es la ex suegra de Shakira y por qué apareció en su tiradera contra Piqué?

La controversia en torno a Shakira (45) y Gerard Piqué (35) sigue dando que hablar, luego que ayer la autora de “Loba” estrenara una canción con el argentino BZRP (Bizarrap), en la que criticó intensamente al ex futbolista por acabar con su relación de 12 años, tras engañarla con Clara Chía Martí, de 23.

Aquello desató una fuerte ola de reacciones en redes sociales, las cuales se suman a los mensajes de apoyo que la colombiana ya había recibido de personas como Antonela Roccuzzo, esposa del campeón del mundo Lionel Messi.

Pero uno de los puntos que más ha llamado la atención del tema , titulado “BZRP Mussic Sessions #53″, es que su letra dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Gerard Piqué, Shakira y Montserrat Bernabeu. Foto: Europa Press Entertainment / Getty Images.

¿Quién es la madre de Piqué y por qué la artista se refirió a ella en su colaboración con Bizarrap?

La cercana relación entre Shakira y su ex suegra

Se trata de Montserrat Bernabeu, hija de Amador Bernabeu, ex vicepresidente del Barcelona —equipo en el que Piqué jugó la mayor parte de su carrera— y delegado de la Real Academia Española de fútbol.

Según informaciones reunidas por la revista Vanity Fair, es una doctora de renombre en el territorio de Cataluña, quien estudió en la Universidad de Barcelona y cuenta con una especialización en medicina física y rehabilitación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Gerard Piqué junto a sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu. Foto: Victor J. Blanco / Vanity Fair.

La mujer, quien dio a luz al ex abanderado azulgrana a sus 25 años, fue presidenta de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación (SENR) y actualmente es directora asistencial del Institut Guttmann, uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo, el cual no tiene fines de lucro.

Entre una extensa lista de cargos que ha tenido a lo largo de su carrera, también destaca que fue directora del Proyecto ICF TBI Core Sets y que ha participado en distintos actos con fines benéficos.

Pero más allá de la academia, ella y Shakira siempre se mostraron cercanas durante el tiempo en que la cantante estuvo con su hijo, hasta el punto en que asistieron a varios eventos y posaron juntas para las redes sociales en más de una ocasión.

Según el citado medio, incluso se refería a Bernabeu como “mi suegrita”, mientras que la doctora dijo en una entrevista con Vogue que “es una persona espectacular, una mujer sencilla y de grandes valores (...) yo la encuentro fascinante”.

Por qué Shakira la mencionó en el tema

Después de que ella y Piqué empezaran su relación en 2010, compraron una lujosa mansión en Ciutat Diagonal, uno de los barrios más exclusivos de Esplugues de Llobregat, sector ubicado en Barcelona.

Pero en la misma zona, a una corta distancia, también viven los padres de ambos en dos viviendas distintas.

Si bien, desde Vanity Fair detallaron que no se sabe con seguridad si la artista y su nuera siguen siendo vecinas, sí llamó la atención de los cibernautas que no mencionara en la canción al papá del ex futbolista, Joan Piqué, quien se desempeña como abogado y ha escrito libros como Dos Vidas y Fantasmes del Passat.

Respecto a su relación, el citado medio detalló que ya no sería tan cercana, aunque ninguna ha dado declaraciones públicas en torno a este tema.

Revisa el video del “BZRP Mussic Sessions #53″ a continuación.