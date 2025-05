Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia que ha sido llamado “el próximo Robert de Niro”

Photo by StillMoving.Net for Netflix

Adolescencia de Netflix se ha transformado en una de las series predilectas en esta primera parte del año.

En cuatro episodios —grabados únicamente en plano secuencia— la ficción británica intenta descifrar qué llevó a Jamie Miller, un adolescente de tan solo 13 años, a asesinar a una compañera de escuela.

El impacto de las redes sociales en los adolescentes, la falta de conexión de los padres con sus hijos, el bullying y el fenómeno de los incels, son tan solo algunos de los tópicos actuales que aborda y que, al ser retratados juntos en pantalla, han conseguido cautivar a los espectadores y a la crítica.

Esta producción también ha sacado aplausos por las brillantes actuaciones de sus protagonistas, particularmente la de Owen Cooper, el actor que da vida a Jamie.

“ Un talento tan raro se ve muy de vez en cuando. Es un talento generacional . Le dije a su mamá: ‘Él es el próximo Robert De Niro’”, reveló Stephen Graham, co-creador de la serie, durante una aparición en el programa The One Show de la BBC, donde también estuvo Cooper y el mismo De Niro.

Owen Cooper es el actor que interpreta a Jamie Miller en Adolescencia.

Quién es Owen Cooper, el actor que protagoniza Adolescencia

Cooper, quien es oriundo de Warrington, tuvo su primer acercamiento con la actuación a sus 14 años, cuando comenzó a asistir a clases en el teatro de Manchester, Inglaterra.

Adolescencia fue, curiosamente, su primera experiencia oficial frente a la pantalla.

Lo anterior no fue un impedimento: Cooper consiguió demostrar sus habilidades innatas en la actuación en todos los episodios de la serie.

Sin embargo, la escena con la que se ha llevado más elogios se encuentra en el tercer capítulo de Adolescencia.

La secuencia muestra una tensa entrevista, que dura casi 40 minutos, entre el adolescente y la psicóloga Briony Ariston, quien intenta comprender lo sucedido.

Allí, Jamie pasa con total facilidad por múltiples estados, incluyendo el miedo, el enojo y la calma .

“Los guiones eran largos, pero tenía a los actores que estaban alrededor mío para jugar con ellos. Al final no seguimos mucho los guiones porque estaba trabajando con lo que me daban ellos”, revelaría en la entrevista con The One Show.

La escena de Jamie Miller y la psicóloga Briony Ariston. Courtesy of Netflix

Otro momento clave que tuvo en la serie también pertenece al tercer episodio. En medio del diálogo con la psicóloga, el joven bosteza, como si nada le importara. “¿Te estoy aburriendo?”, le responde la profesional, tras lo cual Jamie responde “No” mientras sonríe.

Según confesaría el actor adolescente, esa escena fue completamente improvisada. “Estaba cansado, era la segunda toma del día, y cuando ella me respondió con esa gran línea, que no estaba en el guión, sonreí porque no me la esperaba”, diría.

Demostrando que talento tiene de sobra, Cooper no se ha conformado con Adolescencia y el éxito reciente.

Los próximos proyectos de Owen Cooper

Por estos días, el joven actor está terminando de grabar una nueva versión de Cumbres Borrascosas, la aclamada obra de Emily Brontë, donde interpretará al joven Heathcliff.

El filme, que está previsto a estrenarse en febrero de 2026, también contará con otras estrellas como Jacob Elordi, quien encarnará a la versión adulta Heathcliff, y Margot Robbie, encargada de dar vida a Catherine Earnshaw.

En diálogo con la revista Teen Vogue, Cooper también explicó que desde su infancia ha sido fanátio de Marvel y que aspira a llegar a ese rincón cinematográfico en algún momento.

“Obviamente, Spider-Man es un trabajo al que aspiro porque es un trabajo que todos los niños quieren hacer, pero no espero nada”, explicó.

Esta semana, el cantautor británico Sam Fender hizo público el lanzamiento del videoclip de su single Little Bit Closer, extraído de su disco People Watching.

El video, dirigido por Philip Barantini y que combina impresionantes paisajes de Inglaterra con una narrativa cargada de emoción, es protagonizado por el joven actor Owen Cooper.

