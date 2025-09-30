SUSCRÍBETE
Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Los criminales transmitieron las agresiones contra las víctimas a través de redes sociales. Según detallan las autoridades argentinas, los delincuentes son parte de una red de narcotráfico. Los agentes policiales han detenido a presuntos implicados en el caso.

Alexis Paiva Mack
Fue a finales de septiembre cuando las autoridades de Argentina confirmaron el asesinato de tres jóvenes, quienes fueron torturadas y descuartizadas durante una transmisión en directo a través de redes sociales.

Las víctimas fueron identificadas como Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Habían desaparecido en La Matanza, en el Gran Buenos Aires, y sus cuerpos fueron encontrados en una casa ubicada en Florencio Varela, a unos 20 kilómetros al sur de la capital.

El caso y el hallazgo de los cuerpos mutilados ha puesto de relieve la violencia extrema de las redes de narcotráfico y ha desencadenado conmoción en Argentina, hasta el punto en que miles de personas han salido a manifestarse a las calles de todo el país para exigir justicia para las jóvenes.

Hasta el momento, según los últimos reportes, las autoridades policiales han detenido a seis presuntos implicados.

Los investigadores presumen que las víctimas fueron enviadas a asesinar por un líder narco de nacionalidad peruana, conocido como “el Pequeño J”, quien todavía se encuentra prófugo y ha sido descrito como el autor intelectual del triple femicidio.

Quiénes eran las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Brenda del Castillo y Morena Verdi eran primas, mientras que Lara Gutiérrez era amiga de ambas, según reporta el periódico trasandino La Nación.

La primera era madre de un niño de apenas un año.

Luego de que se encontraran los cuerpos de las tres jóvenes, la madre de Brenda declaró a la prensa local: “Yo lo único que pido es justicia, me arrancaron a mi hija, era una nena buena”.

“Les pido por favor, no me importa la política, no me importa nada, quiero que me ayuden a que caigan todos, los que estuvieron detrás de esto, quiero a todos presos. Por favor se los pido”, reiteró.

Su padre declaró al citado periódico que “Brenda era una persona que hacía todo por el hijo”.

“El nene todavía la está esperando. Lamentablemente no está más”, agregó.

Según informaciones reunidas por la prensa argentina, Brenda vivía con su madre, su hijo y sus hermanos menores en La Tablada. La joven había trabajado vendiendo ropa en redes sociales para apoyar a la familia y en un quiosco de su barrio, Ciudad Evita.

Morena Verdi también vivía en Ciudad Evita y residía con su madre y sus dos hermanos pequeños.

Lara Gutiérrez era la más joven de las tres. Tenía 15 años y vivía con su abuela. De acuerdo a declaraciones de sus vecinos reunidas por Infobae, asistía con su familia los domingos a una iglesia evangélica.

Qué se sabe del crimen contra las tres jóvenes asesinadas en Argentina

Los registros de una cámara de seguridad muestran que las tres jóvenes subieron a una camioneta blanca la noche del viernes 19 de septiembre, en el sector de La Matanza.

Fue en ese momento cuando se perdió su rastro.

Según informaron distintos medios argentinos, el abuelo de Brenda y Morena declaró que las tres amigas solían usar una aplicación para encontrar un chofer que las transportara cuando salían de fiesta por la noche.

No obstante, esa jornada no lo hicieron, ya que habían dicho que las iban a pasar a buscar.

Informaciones reunidas por Clarín detallan que habían sido invitadas a una casa en Villa Vatteone, en Florencio Varela, bajo la promesa de que les pagarían unos 300 dólares a cada una por asistir a una supuesta “fiesta”.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, declaró que “estaban cayendo en una trampa orquestada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

De acuerdo a informaciones reunidas por la BBC, las cámaras de seguridad captaron a las jóvenes subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, la cual aparentemente tenía una patente falsa.

Las familias denunciaron la desaparición luego de no tener noticias sobre ellas al día siguiente.

Después de que reportaran la situación, los agentes policiales rastrearon los móviles de las jóvenes, acción que los llevó hasta la casa de Florencia Varela.

Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, detuvieron a dos personas que estaban limpiando manchas de sangre que figuraban en el piso y en las paredes. Según se informó, el lugar tenía un intenso olor a cloro.

Fue ahí cuando los peritos empezaron a revisar la casa. Encontraron los cuerpos enterrados en el jardín al día siguiente.

Según declaró el ministro de Seguridad de Buenos Aires, las tres jóvenes fueron torturadas y agredidas hasta la muerte, mientras los crímenes eran transmitidos en directo a través de Instagram.

Durante esa transmisión, uno de ellos amenazó: “Esto es lo que le pasa al que me roba droga”.

De acuerdo a La Nación, se presume que una de las jóvenes se habría quedado con un alijo de cocaína.

Alonso afirmó que las víctimas fueron sometidas a una “sesión de asesinato y tortura (que) fue transmitida en redes sociales y que aparentemente habrían visto 45 personas que forman parte de una cuenta de Instagram”.

Agregó que las autoridades lo descubrieron porque uno de los miembros de ese grupo lo confesó.

El titular de la cartera de Seguridad de Buenas Aires sugirió que el acto también fue una advertencia “para distintos integrantes de esa organización” dedicada al narcotráfico.

Qué reveló la autopsia sobre el caso de las tres jóvenes asesinadas en Argentina

Este subtítulo incluye partes de violencia explícita.

Según La Nación, la autopsia reveló que a la menor de las tres jóvenes le amputaron cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, antes de cortarle el cuello.

A Brenda le asestaron varios puntazos en el cuello, la agredieron en el rostro y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Luego de acabar con su vida, los delincuentes le abrieron el abdomen.

Morena, al igual que las otras dos víctimas, también fue sometida a agresiones en el rostro, antes de que le quebraran el cuello para matarla, según revelaron los forenses.

La autopsia reveló que las tres murieron la misma noche en la que desaparecieron.

Las autoridades argentinas continúan con las investigaciones en torno al caso.

