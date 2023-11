“Quiero pedirles respeto”: patinador brasileño que empujó a Emmanuelle Silva habla tras recibir amenazas en redes sociales.

La figura del patinador brasileño Guilherme Abel Rocha ha estado en el centro del huracán en las últimas horas.

Todo partió el domingo, mientras se desarrollaba la final de patín carrera de los Juegos Panamericanos. En plena carrera, el brasileño le propinó un gran empujón al chileno Emmanuelle Silva, provocando su caída al suelo.

Abel Rocha terminó siendo descalificado de la competencia y quedó en último lugar. Su acción también provocó que Silva, quien se perfilaba para triunfar en la carrera, no pudiera alcanzar su segundo oro en el evento deportivo. Antes ya había ganado en la prueba de los 200 metros.

No pasó mucho tiempo para que el público chileno acudiera en masa a dejar mensajes en las redes sociales del brasileño. Insultos y recetas gastronómicas fueron algunos de los escritos que recibió a lo largo del día.

Incluso tuvo que restringir la sección de comentarios de su cuenta de Instagram y la cerró. A eso se suma que la delegación brasileña se trasladó hasta la comisaría de la Villa Panamericana para denunciar las amenazas hacia el atleta internacional.

Ahora, Abel Rocha decidió romper el silencio tras el polémico episodio.

Emanuelle Silva se quedó con el bronce tras polémico empujón en la final del patín carrera

Qué dijo el patinador brasileño

El domingo por la noche, el patinador brasileño publicó un video donde compartió su sentir por lo ocurrido.

“Después de todo lo que aconteció, quiero pedirles respeto. Recibí muchos mensajes y amenazas por culpa de una situación que aconteció en una prueba. Fue mal explicada, fue malinterpretada por algunos”, dijo en el registro.

Luego mencionó que buscaba realizar “una reflexión” sobre el deporte y el respeto “que tiene que haber de los atletas para los otros atletas, de los hinchas para los atletas, hasta de los atletas para los hinchas”.

Abel Rocha hizo hincapié en que situaciones como la que él vivió no deberían suceder, pues “los atletas merecen respeto”.

“Infelizmente son cosas que vienen sucediendo con más frecuencia de lo que deberían, pero vamos a continuar luchando por un deporte más limpio, más seguro y con más respeto”, sentenció el deportista.

Guilherme Abel Rocha se refirió a las amenazas que ha recibido en las últimas horas.

Hasta Emmanuelle Silva salió a pedir a los usuarios de redes sociales que no continuaran hostigando a quien lo empujó durante la competencia.

“Mi compañero de Brasil no lo está pasando muy bien. Le han llegado muchos mensajes por lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo, porque lo está pasando muy mal”, comentó Silva.

El patinador nacional también dijo que siempre veía a Abel Rocha en campeonatos de su disciplina y que este ya le había pedido las disculpas correspondientes tras el empujón. “Todo bien, son cosas del oficio”, apuntó.