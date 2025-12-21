SUSCRÍBETE POR $1100
    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Con foco en fotografía frontal, carga rápida y una pantalla fluida, el nuevo equipo de Huawei busca seducir en los celulares de gama media-alta.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Para usuarios fuera de China, las sanciones de EE.UU. siguen afectando de forma directa a los teléfonos Huawei: no cuentan con conectividad 5G y no pueden acceder oficialmente a los servicios móviles de Google (Gmail, Maps o YouTube).

    Sin embargo, conseguir este tipo de aplicaciones es muy sencillo con soluciones como GBox o GSpace, que ofrecen una tienda Google Play Store para descargar aquellas apps que no vienen incluídas en Huawei.

    En ese contexto, el nuevo Huawei nova 14 Pro aparece como un modelo que, pese a su precio más competitivo frente a los Pura o Mate, mantiene varias características heredadas de la gama alta, especialmente en fotografía, carga rápida y pantalla.

    Este modelo busca posicionarse como una alternativa sólida para quienes priorizan cámaras avanzadas, tanto frontal como trasera, por sobre la potencia bruta del procesador.

    Además, este lanzamiento le ha dado una gran importancia a la cámara selfie con Inteligencia Artificial.

    En La Tercera revisamos el modelo de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM en color negro, una de las alternativas que se ofrece además del blanco y azul.

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Características del Huawei nova 14 Pro

    UnidadesEspecificaciones
    ProcesadorKirin 8020 octa-core
    RAM12 GB
    Almacenamiento512 GB
    PantallaOLED LTPO de 6,78 pulgadas. (2.776x1.224 px)
    Conectividad inalámbricaWi-Fi 7 , Bluetooth 5.2
    Batería5.500 mAh
    Sistema operativoEMUI 15.0
    Peso207 g
    Precio en Chile$549.990

    Análisis del Huawei nova 14 Pro

    El Nova 14 Pro fue lanzado en septiembre en París como parte de Nova 14 Series, que incluye esta versión pro y la estándar (Huawei nova 14).

    Y aunque en precio se integra al sector medio-alto, sus ambiciones fotográficas están inspiradas en las versiones más avanzadas como el Pura 70 y Pura 80.

    Respecto a las cámaras, que vendrían siendo el ‘caballito de batalla’ de este modelo, cuenta por la parte frontal con una cámara principal de 50 MP con apertura variable, lo que permite ajustar la apertura del lente para controlar la cantidad de luz que entra.

    También cuenta con una cámara telefoto de 12 MP con zoom óptico 3x y estabilización de imagen IA y óptica, además de una cámara ultra gran angular de 8 MP.

    La doble cámara frontal –50 MP + 8 MP– posiciona al Nova 14 Pro como uno de los teléfonos más interesantes en cuanto a selfies, especialmente en retratos y video. Viene integrado con IA y permite sacar fotos que dan cuenta de los detalles más pequeños de la cara.

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Otros componentes

    En pantalla, el equipo integra un panel OLED LTPO de 120 Hz, tiene pequeños bordes curvos y buena reproducción de color.

    No es el panel más top del mercado, pero sí destaca por su fluidez y eficiencia energética gracias a su tasa de refresco.

    El rendimiento del Kirin 8020 es más que suficiente para tareas diarias, redes sociales, fotografía y multitarea.

    Sin embargo, no está pensado para videojuegos que requieran mucha exigencia, como el Call of Duty: Mobile, que no logró salir desde su menú principal en este dispositivo.

    Este es un punto importante si eres aficionado a los videojuegos. La variedad de juegos que ofrece la HUAWEI AppGallery es inferior a la de Apple y Google. Sin embargo, pueden ser descargados con aplicaciones como GBox.

    Respecto a su sistema operativo, EMUI 15, hace un buen trabajo de optimización y mantiene el teléfono estable incluso con varias apps abiertas.

    La batería de 5.500 mAh ofrece una autonomía sólida para un día completo de uso intensivo, mientras que la carga rápida de 100 W permite recuperar el 50% en pocos minutos.

    Veredicto: ¿Vale la pena el Huawei 14 nova Pro?

    A favor (Pros)

    ✅Cámara frontal con buena apertura de lente y ajustes de luz.

    ✅Cámara selfie con IA de las mejores del segmento.

    ✅Pantalla con muy buen nivel de color.

    En contra (Contras)

    ❌Solo cuenta con conectividad 4G

    ❌Procesador con limitaciones en juegos exigentes

    ❌Ausencia de aplicaciones Google

    ❌Precio poco competitivo en gamas media-alta

    Algunas preguntas del Huawei 14 nova Pro

    ¿El Huawei 14 nova Pro tiene los servicios de Google (GMS)?

    Respuesta: No. El dispositivo no incluye los servicios de Google (Google Mobile Services) ni con la Google Play Store preinstalados.

    ¿Puedo usar aplicaciones como WhatsApp, Instagram o YouTube?

    R: Sí, puedes usar la mayoría de estas aplicaciones, aunque la experiencia es diferente. WhatsApp e Instagram generalmente se pueden descargar desde la AppGallery de Huawei o como un archivo APK desde sus sitios oficiales.

    YouTube y otras apps de Google (como Gmail o Maps) no se pueden instalar nativamente. Sin embargo, se pueden utilizar soluciones alternativas como GBox, una herramienta que permite ejecutar muchas aplicaciones de Google en dispositivos Huawei.

    ¿Qué tan buena es la cámara del Huawei 14 nova Pro?

    R: Es por lejos la mejor característica que tiene este celular. Destaca principalmente por la apertura de lente que tiene su cámara frontal, que ayuda a sacar buenas fotos incluso con poca luz.

    Por otro lado, su cámara frontal para selfies, que incluye Inteligencia Artificial, permite capturar imágenes muy realistas y detalladas del rostro.

    ¿Cómo es la duración de la batería y la velocidad de carga?

    R: Este celular perfectamente puede ser utilizado durante el día de manera constante sin necesidad de cargarlo entre medio. La velocidad de carga de 100W permite que la batería se recargue en pocos minutos.

    ¿Dónde se puede comprar el Huawei 14 nova Pro en Chile?

    R: En la tienda oficial de Huawei.

