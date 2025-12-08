El Oppo Reno14 F 5G es un smartphone pensado para usuarios que precisan de equipos resistentes a caídas y agua, y que valoran mucho que la batería dure todo el día sin preocuparse.

Al mismo tiempo, si la prioridad es jugar con gráficos al máximo o si esperas la carga más rápida del mercado, este no es el teléfono.

Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

Ficha técnica del Oppo Reno14 F 5G

Unidades Especificaciones Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Pantalla 6,7 pulgadas AMOLED y 120Hz RAM 12 GB Almacenamiento 256 GB Conectividad WiFi 5.8 y Bluetooth 5.1 Batería 6.000 mAh Colores Azul Ópalo y Verde Luminoso Peso 180 g Precio Chile $439.990

Lo mejor

Entre sus fuertes destaca su certificación IP68/IP69, que significa resistencia al agua a alta presión y temperatura , lo que en la gama media es excepcional. Esto, sumado a su chasis reforzado, lo hace mucho más duradero que un Xiaomi o Motorola promedio.

A pesar de ser delgado (7.78 mm), logra integrar una batería de 6.000 mAh, lo que garantiza una autonomía superior a la media (más o menos 2 días de uso moderado).

El panel AMOLED de 120Hz no solo tiene buena calidad visual, sino que la tecnología Splash Touch permite usarlo con las manos mojadas o bajo la lluvia, lo que da un plus.

También la integración de herramientas de IA en ColorOS 15 (como AI Eraser 2.0 para borrar objetos en fotos o AI Studio) pone al alcance de nuevos usuarios funciones que antes eran exclusivas de gamas altas . Al ofrecer funciones de edición mágica por IA, es un equipo que atrae a creadores de contenido jóvenes que no pueden pagar un flagship de más de un millón de pesos.

Por último, con la madurez de las redes 5G particularmente en Chile, el Oppo Reno14 F 5G es una opción atractiva para renovar equipos 4G antiguos, para mejorar en conectividad.

Lo que le falta

Aunque es un teléfono muy eficiente y estable, a finales de 2025 el chip Snapdragon 6 Gen 1 se siente algo justo. Queda muy por detrás en potencia bruta comparado con rivales directos como el Poco X6 Pro o incluso modelos anteriores con chips serie 7 u 8 de años pasados. No es un celular gamer o para editar videos en 4K.

Otro detalle es que Oppo nos tenía acostumbrados a 67W de carga en esta gama. Bajar a 45W para priorizar la densidad de la batería es un paso atrás cuando la competencia ofrece cargas completas en 30-40 minutos.

A pesar de ser un teléfono con foco en “selfie” y redes sociales, la grabación frontal suele estar limitada a 1080p, mientras que rivales como el Samsung Galaxy A55 (el equipo que domina este segmento) ya estandarizan el 4K frontal.

ColorOS, la capa de personalización de Android de estos teléfonos chinos, suele venir con bastantes aplicaciones preinstaladas (bloatware) y notificaciones molestas que requieren limpieza inicial.

¿Vale la pena el Oppo Reno14 F 5G?

Al rondar los $440.000 CLP, entra en terreno peligroso donde se cruza con gamas altas de años anteriores (como un Galaxy S23 FE o un iPhone 12/13 reacondicionado) que ofrecen mejores cámaras y procesadores.

Pero también es cierto que el Oppo Reno14 F 5G sacrifica potencia bruta para ofrecer una supervivencia extrema . Su procesador Snapdragon 6 Gen 1 es modesto para su precio y decepcionará a los gamers, quienes encontrarán mejor rendimiento en Xiaomi o Samsung.