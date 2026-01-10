Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

La cefalea es una de las molestias más comunes en la población, sin embargo, su frecuencia e intensidad depende de múltiples factores, lo que hizo que la neuróloga Katherine Cobb-Pitstick se pregunte: ¿De dónde vienen los dolores de cabeza y cómo se pueden aliviar?

La especialista dio respuesta a estas incógnitas en un artículo publicado en The Conversation, donde aseguró la complejidad del fenómeno, dió explicaciones para entender su origen y consejos para minimizar su impacto.

La doctora reafirmó la existencia de suficientes avances en investigaciones que entregan a día de hoy claves para entender los dolores de cabeza, sin embargo, aseguró que todavía queda mucho por aprender sobre las causas y tratamientos.

¿Cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza y una migraña?

Antes de recurrir a cualquier tratamiento para lidiar con las molestias, es esencial saber diferenciar entre una migraña y un dolor de cabeza común.

La cefalea común suele presentarse como una molestia leve o moderada, opresiva, que no necesariamente interfiere de forma grave con las actividades diarias. Puede aparecer por factores como las jornadas de trabajo estresantes, una mala noche de sueño o una deshidratación prolongada.

La migraña, en cambio, es un dolor específico y mucho más intenso . Se caracteriza por ser pulsátil y fuerte, generalmente en un lado de la cabeza, acompañado de síntomas como náuseas, vómitos y una marcada sensibilidad a la luz, los sonidos o incluso los olores. Durante una crisis migrañosa, realizar tareas cotidianas puede resultar casi imposible, ya que cualquier estímulo y movimiento del cuerpo tiende a empeorar el dolor.

¿Qué sucede en el cerebro al sentir dolor de cabeza?

Aunque pueda parecer contradictorio, al experimentar un dolor de cabeza, el cerebro no siente dolor , debido a que no posee sensores nerviosos para percibir la sensación. Cuando duele la cabeza, los encargados de percibir eso son los vasos sanguíneos junto a las estructuras que rodean y protegen al cerebro.

“Cuando estos tejidos detectan una lesión o daño, liberan sustancias químicas que desencadenan la transmisión de señales eléctricas a través de los nervios para indicarle al cerebro que la cabeza duele” explica la doctora Katherine Cobb-Pitstick en el artículo.

En otras palabras, el dolor de cabeza no es un fenómeno aislado, sino una respuesta compleja del organismo ante una señal de alerta.

Razones por las que duele la cabeza

Según el artículo publicado, en muchos casos el dolor de cabeza es una señal de que el cuerpo está sometido a estrés , lo que genera cambios en los nervios de la cabeza, el cuello, y el cerebro, desencadenando malestar.

Sin embargo, existen causas cotidianas que lo ocasionan, desde padecer infecciones y alergias hasta tener hábitos no sanos (dormir pocas horas, no beber suficiente agua y consumir elevadamente alcohol y cafeína).

Los cambios hormonales también pueden generar estas molestias, sobre todo durante la pubertad y los ciclos menstruales. De la misma forma, se suman factores emocionales como la ansiedad y la depresión, que pueden actuar como detonantes.

Incluso el clima juega un rol. Los cambios de presión atmosférica pueden afectar los senos paranasales y provocar dolor en personas sensibles.

En el caso de las migrañas, estas se producen cuando los nervios y las estructuras encargadas de procesar el dolor no funcionan correctamente, reaccionando de forma exagerada ante estímulos que normalmente no causarían molestias.

Cómo aliviar un dolor de cabeza según la ciencia

En casos leves, medidas simples pueden marcar la diferencia: beber suficiente agua, dormir bien y comer equilibradamente con horarios, puede ayudar a reducir la probabilidad de sufrir dolores de cabeza.

En cuanto a los medicamentos, analgésicos comunes como el paracetamol o el ibuprofeno pueden ser eficaces para dolores leves o moderados, pero suelen no ser efectivos en casos más severos, como las migrañas. En estas situaciones, existen tratamientos específicos que deben ser indicados por un profesional de la salud .

La neuróloga enfatiza la importancia de consultar a un médico, especialmente si el dolor de cabeza es un problema nuevo, cambia de patrón o se vuelve más intenso. En algunos casos, pueden ser necesarios exámenes complementarios (radiografías o análisis de sangre) para descartar otras condiciones.

Reconocer el problema de forma temprana permite diseñar una estrategia de tratamiento más eficaz y personalizada. Porque, aunque el dolor de cabeza sea común, no debería normalizarse cuando interfiere con la calidad de vida.