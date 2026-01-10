SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    El cerebro no siente dolor, pero aun así nos duele la cabeza, entonces ¿qué es lo que realmente pasa cuando aparece una migraña o una cefalea que no nos deja seguir con el día?

    Por 
    Constanza Llefi
    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    La cefalea es una de las molestias más comunes en la población, sin embargo, su frecuencia e intensidad depende de múltiples factores, lo que hizo que la neuróloga Katherine Cobb-Pitstick se pregunte: ¿De dónde vienen los dolores de cabeza y cómo se pueden aliviar?

    La especialista dio respuesta a estas incógnitas en un artículo publicado en The Conversation, donde aseguró la complejidad del fenómeno, dió explicaciones para entender su origen y consejos para minimizar su impacto.

    La doctora reafirmó la existencia de suficientes avances en investigaciones que entregan a día de hoy claves para entender los dolores de cabeza, sin embargo, aseguró que todavía queda mucho por aprender sobre las causas y tratamientos.

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    ¿Cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza y una migraña?

    Antes de recurrir a cualquier tratamiento para lidiar con las molestias, es esencial saber diferenciar entre una migraña y un dolor de cabeza común.

    La cefalea común suele presentarse como una molestia leve o moderada, opresiva, que no necesariamente interfiere de forma grave con las actividades diarias. Puede aparecer por factores como las jornadas de trabajo estresantes, una mala noche de sueño o una deshidratación prolongada.

    La migraña, en cambio, es un dolor específico y mucho más intenso. Se caracteriza por ser pulsátil y fuerte, generalmente en un lado de la cabeza, acompañado de síntomas como náuseas, vómitos y una marcada sensibilidad a la luz, los sonidos o incluso los olores. Durante una crisis migrañosa, realizar tareas cotidianas puede resultar casi imposible, ya que cualquier estímulo y movimiento del cuerpo tiende a empeorar el dolor.

    ¿Qué sucede en el cerebro al sentir dolor de cabeza?

    Aunque pueda parecer contradictorio, al experimentar un dolor de cabeza, el cerebro no siente dolor, debido a que no posee sensores nerviosos para percibir la sensación. Cuando duele la cabeza, los encargados de percibir eso son los vasos sanguíneos junto a las estructuras que rodean y protegen al cerebro.

    “Cuando estos tejidos detectan una lesión o daño, liberan sustancias químicas que desencadenan la transmisión de señales eléctricas a través de los nervios para indicarle al cerebro que la cabeza duele” explica la doctora Katherine Cobb-Pitstick en el artículo.

    En otras palabras, el dolor de cabeza no es un fenómeno aislado, sino una respuesta compleja del organismo ante una señal de alerta.

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Razones por las que duele la cabeza

    Según el artículo publicado, en muchos casos el dolor de cabeza es una señal de que el cuerpo está sometido a estrés, lo que genera cambios en los nervios de la cabeza, el cuello, y el cerebro, desencadenando malestar.

    Sin embargo, existen causas cotidianas que lo ocasionan, desde padecer infecciones y alergias hasta tener hábitos no sanos (dormir pocas horas, no beber suficiente agua y consumir elevadamente alcohol y cafeína).

    Los cambios hormonales también pueden generar estas molestias, sobre todo durante la pubertad y los ciclos menstruales. De la misma forma, se suman factores emocionales como la ansiedad y la depresión, que pueden actuar como detonantes.

    Incluso el clima juega un rol. Los cambios de presión atmosférica pueden afectar los senos paranasales y provocar dolor en personas sensibles.

    En el caso de las migrañas, estas se producen cuando los nervios y las estructuras encargadas de procesar el dolor no funcionan correctamente, reaccionando de forma exagerada ante estímulos que normalmente no causarían molestias.

    Cómo aliviar un dolor de cabeza según la ciencia

    En casos leves, medidas simples pueden marcar la diferencia: beber suficiente agua, dormir bien y comer equilibradamente con horarios, puede ayudar a reducir la probabilidad de sufrir dolores de cabeza.

    En cuanto a los medicamentos, analgésicos comunes como el paracetamol o el ibuprofeno pueden ser eficaces para dolores leves o moderados, pero suelen no ser efectivos en casos más severos, como las migrañas. En estas situaciones, existen tratamientos específicos que deben ser indicados por un profesional de la salud.

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    La neuróloga enfatiza la importancia de consultar a un médico, especialmente si el dolor de cabeza es un problema nuevo, cambia de patrón o se vuelve más intenso. En algunos casos, pueden ser necesarios exámenes complementarios (radiografías o análisis de sangre) para descartar otras condiciones.

    Reconocer el problema de forma temprana permite diseñar una estrategia de tratamiento más eficaz y personalizada. Porque, aunque el dolor de cabeza sea común, no debería normalizarse cuando interfiere con la calidad de vida.

    Lee también:

    Más sobre:SaludDolor de cabezaConsejosArtículosBienestarEstrésMigrañaDoctorNeurologíaExplicaciónCienciaCerebro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Vaticano habría buscado negociar asilo de Nicolás Maduro en Rusia días antes de su captura por EE.UU.

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    Gobierno y partidos de Groenlandia reivindican al unísono su soberanía frente a Estados Unidos

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Detienen a exministro de Obras Públicas de Bolivia por presunto daño económico al Estado

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en avenida General Velásquez
    Chile

    Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en avenida General Velásquez

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    La recuperación de las isapres permite también un salto histórico en sus fuerzas de venta

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos
    Mundo

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    Gobierno y partidos de Groenlandia reivindican al unísono su soberanía frente a Estados Unidos

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza