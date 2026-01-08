Un reciente estudio encabezado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Massachusetts Boston se encargó de indagar acerca de los beneficios que tiene en el cerebro una acción muy cotidiana: ayudar a otros.

La investigación publicada en Social Science & Medicine sugiere que los actos de servicio podrían estar vinculados a cambios relevantes en la salud y el funcionamiento del cerebro a largo plazo.

En particular, plantean que no se trata de gestos aislados, sino de dedicar tiempo de manera regular a actividades de apoyo, lo que podría convertirse en un factor clave para preservar ciertas capacidades cognitivas con el paso de los años, abriendo nuevas preguntas sobre cómo el compromiso con los demás influyen en el envejecimiento del cerebro.

Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

Ayudar a otros podría frenar el deterioro cognitivo

Los hallazgos se basan en casi dos décadas de datos recopilados a través de encuestas telefónicas realizadas a 31.303 personas mayores de 50 años.

Al analizar la información, los investigadores detectaron que quienes realizaban voluntariados, o incluso solo ayudaban a amigos, familiares, vecinos cuando estos lo necesitaban, mostraban una tasa de envejecimiento cognitivo entre un 15 y un 20 por ciento menor .

“Y además de eso, una participación moderada de solo dos a cuatro horas se asoció consistentemente con importantes beneficios”, explicó el científico y autor del estudio Sae Hwang Han para la Universidad de Texas. Según el equipo, esa cantidad de tiempo semanal parece ser el punto ideal para maximizar los efectos positivos sin generar agotamiento.

Si bien es cierto que debido al carácter observacional del estudio no se puede establecer una relación causal directa para este fenómeno, los resultados refuerzan la idea de que mantenerse activo socialmente y ayudando a otros es clave para la salud del cerebro.

El beneficio a largo plazo de ayudar

La investigación también reveló que los beneficios de ayudar son acumulativos, es decir, que la desaceleración del deterioro cognitivo se mantendría y fortalecería año tras año en las personas que continúan asistiendo a otros de manera constante.

Esto se debe a que brindar apoyo implica que el cerebro debe realizar diferentes procesos que son estimulantes: tomar decisiones, resolver problemas, comunicarse y adaptarse a distintas situaciones.

A esto se suma el componente social, que ha sido ampliamente asociado a un menor riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

En ese sentido, el estudio concluye que dedicar entre dos y cuatro horas semanales a actividades solidarias (ayudar en organizaciones comunitarias, acompañar a personas mayores o participar en iniciativas sociales) podría resultar en una estrategia sencilla y accesible para cuidar al cerebro.