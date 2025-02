State of Play 2025, una mirada al futuro de PlayStation: los juegos que vendrán

El State of Play venía cargado de rumores, pero lo cierto es que resultó en un vistazo panorámico a cómo PlayStation debuta este 2025.

¿Cumplió con las expectativas? En redes, el sabor es más bien amargo. De todas maneras, acá ofrecemos un resumen con lo mejor de lo exhibido en los cuarenta minutos de State of Play, con lanzamientos sorpresa y confirmaciones de estrenos de “los grandes juegos que llegarán a PlayStation”.

(Algo así como la respuesta al anuncio de la Switch 2 de Nintendo y a los juegos de 2025 ya presentados por Xbox.)

State of Play 2025: una mirada al futuro de PlayStation

Comencemos.

El rol de Capcom

El evento arrancó con el tráiler del esperado rol de acción Monster Hunter Wilds. Lo nuevo de Capcom llega el próximo 28 de febrero a PlayStation 5.

Mira acá un adelanto:

Sonic en PS5

Sega anunció su nueva aventura sobre ruedas, Sonic Racing: CrossWorlds, con un primer vistazo a los corredores y algunas de las pistas de carreras. Antes de conocer la fecha de lanzamiento, en State of Play fue anunciado el próximo 21 de febrero como fecha de una prueba cerrada.

Mira acá un adelanto:

Un juego de rol japonés sobre Digimons

Bandai Namco presentó este JRPG, donde los jugadores vivirán una aventura que se extiende a través de mundos e incluso del tiempo. Habrá que recolectar y criar una gran variedad de Digimons para luchar en batallas por turnos. El nuevo Digimon Story: Time Stranger fue la primera sorpresa del evento, anunciado simplemente para 2025.

Mira acá un adelanto:

Otra historia de terror

De los creadores de Until Dawn, llega una nueva aventura tétrica pero ahora en el espacio. Se trata de Directive 8020 y fue anunciada para el próximo 2 de octubre.

Mira acá un adelanto:

Espadas, Japón y un baño de sangre

Así es el nuevo Onimusha: Way of the Sword, el bombazo de Capcom anunciado para 2026, con un nuevo protagonista y una nueva historia. Sumérgete en un baño de sangre de intensa lucha con espadas. Explora la histórica capital japonesa de la era Edo, Kioto, pervertida por malévolas nubes de miasma. Lucha contra las monstruosidades del inframundo conocidas como Genma en una historia de fantasía oscura. Y sigue la historia de un samurái poseedor del guantelete Oni, un artefacto místico que otorga a su portador el poder de matar a los Genma. ¿Qué destino aguardará al final del camino?

Mira acá un adelanto:

Capcom también anunció una remasterización de un viejo clásico de la saga: Onimusha 2 Samurai Destiny, confirmado para el próximo 23 de mayo.

Mira acá un adelanto:

Kojima, otra vez

Siempre vamos a celebrar un nuevo título de la factoría Hideo Kojima. Acá, el tráiler de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, confirmado para el próximo 28 de agosto. El nuevo remake se mantiene fiel a la historia, los personajes, las voces, la jugabilidad y la música originales, ahora presentados en una experiencia todavía más inmersiva en PS5.

Mira acá un adelanto:

Infestados

Lucha por sobrevivir en la experiencia definitiva de Days Gone, ahora remasterizado para PlayStation 5. Enfréntate a la dura realidad de Farewell Wilderness, aún infectada por hordas de Freakers, dos años después de un brote devastador. Confirmado para el próximo 24 de abril.

Mira acá un adelanto:

El Londres moderno y la fantasía medieval

Cuando las calles de Londres se ven envueltas por una invasión del Outworld, la única sobreviviente, Gwendolyn, descubre un misterioso poder para comandar a los legendarios Caballeros de la Mesa Redonda. Impulsada por la venganza y la desesperada necesidad de salvar a su hermana, se embarca en un viaje de alto riesgo a través de dos mundos: un Londres moderno destrozado y el mítico Avalon. Te presentamos a Tides of Annihilation, disponible pronto.

Mira acá un adelanto:

Mira en vivo la State of Play 2025 de Sony

En total, fueron cuarenta minutos con las novedades y anuncios para este año, en el primer evento de presentación de Sony para 2025.

