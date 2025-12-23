SUSCRÍBETE POR $1100
    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    La Torre Rise, en Monterrey, desplazará del primer puesto al Costanera Center y se convertirá en el edificio más alto de Latinoamérica. Estos son todos los detalles de la nueva torre.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica.

    Con sus 300 metros de altura, 62 pisos y emplazado en una comuna clave de la ciudad de Santiago, el Costanera Center —también conocido como la Gran Torre Santiago— dejará de ser el edificio más alto de Latinoamérica.

    Y es que en México, se está gestando un proyecto de la desarrolladora ANCORE Group, que se quedará con el primer puesto de la región: la construcción de la Torre Rise, en Monterrey, una estructura que medirá un total de 484 metros.

    También se posicionará como el segundo edificio más alto del continente americano. El primer lugar todavía lo ocupa el One World Trade Center, de Nueva York.

    Esto es lo que se sabe, hasta ahora, sobre la nueva torre.

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica.

    Cómo será la Torre Rise, el edificio más alto de Latinoamérica

    Según detallan en su página web, la Torre Rise será un edificio de 484 metros multifacético: no solo tendrá oficinas, sino también niveles que servirán para un hotel, departamentos de residencia y comercio.

    Serán un total de 101 niveles, 96 de ellos habitables que se dividirán así:

    • 35 niveles de oficinas.
    • 10 niveles de hotel.
    • 22 niveles de departamentos.
    • 4 niveles de comercio.
    • 5 sótanos.

    Además, tendrá más de 4.300m2 de áreas verdes y más de 8.000m2 de amenidades. Dentro, habrá una piscina techada, jacuzzi, bar de café y jugos, una sala de concentración, un cowork, entre otros.

    En el exterior, habrá parques, un lobby, un espacio para parrilladas o asados, un parque para niños y uno exclusivo para mascotas.

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica.

    La torre está construyéndose en la colonia Obispado en la ciudad de Monterrey, México, cerca al río Santa Catarina y al cerro del Obispado. Según distintos medios como El Cronista, será “un nuevo ícono visual de la ciudad”.

    Además, uno de sus mayores atractivos será el SkyDeck 360°, un mirador donde podrá observarse la ciudad de forma panorámica. Y para los más extremos, se supone que habrá una tirolesa o canopy urbano, donde los más aventureros podrán lanzarse en esta actividad extrema, a 400 metros de altura.

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Cuándo es la inauguración de la Torre Rise

    De acuerdo a su página, el proyecto comenzó a construirse el año 2026 y debiese estar listo en 2026.

