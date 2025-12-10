VOTA INFORMADO por $1100
    Tormentas eléctricas: la DMC emite una aviso para estas 10 regiones de Chile

    Un nuevo aviso de la Dirección Meteorológica de Chile alerta sobre un evento de inestabilidad que se extenderá por varios días y que incluye la posibilidad de tormentas eléctricas. La DMC detalló la condición sinóptica y la duración estimada del fenómeno.

    Nicole Iporre
    Tormentas eléctricas: la DMC emite una aviso para estas 10 regiones de Chile

    El tiempo en diez regiones de Chile será inestable durante los próximos días, según el pronóstico. Para todas ellas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico que detalla cómo será el evento que, durante al menos durante tres días, provocará tormentas eléctricas en distintos sectores del país.

    Según informó la entidad, la condición sinóptica contempla la inestabilidad atmosférica, y la duración de las tormentas será desde el martes 9 hasta el jueves 11 de diciembre.

    Dependiendo del sector, los truenos y lluvia podrían presentarse durante los tres días seguidos. En otros, las precipitaciones se limitarían a una o dos jornadas.

    Tormentas eléctricas: la DMC emite una aviso para estas 10 regiones de Chile Tendencias / La Tercera

    Las 10 regiones de Chile bajo aviso de tormentas eléctricas

    De acuerdo a Meteochile, el evento de tormentas eléctricas que afectará a gran parte del país comprende a las siguientes regiones (y respectivos sectores):

    1. Región de Coquimbo. (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera).
    2. Región de Valparaíso. (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera).
    3. Región Metropolitana. (Precordillera, Cordillera).
    4. Región de O’Higgins. (Precordillera, Cordillera).
    5. Región del Maule. (Valle, Precordillera, Cordillera).
    6. Región del Ñuble. (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).
    7. Región del Biobío. (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).
    8. Región de La Araucanía. (Valle, Precordillera, Cordillera).
    9. Región de Los Ríos. (Precordillera, Cordillera).
    10. Región de Los Lagos. (Cordillera).
    Tormentas eléctricas: la DMC emite una aviso para estas 10 regiones de Chile . Foto: DMC.

    Las regiones que tuvieron tormentas eléctricas exclusivamente el martes fueron La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En Ñuble y Biobío, se espera que el evento de inestabilidad perdure hasta este miércoles 10 de diciembre.

    Por otra parte, en Maule, O’Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo, las tormentas eléctricas se presentarán el próximo jueves 11 de diciembre, según informó la DMC.

    El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoClimaSantiagoRegión MetropolitanaTormentas eléctricasTormenta eléctricaClima en ChileClima hoyPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaAlertaAlerta meteorológicaAlerta meteorológica ChileDMCMeteorologíaLa Tercera

