    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Llega una semana de cambios en Santiago: pronostican llovizna, calor de hasta 30 °C y posibles lluvias por una baja segregada en varias comunas de la RM. Esto es lo que dice el pronóstico.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos . Foto: ATON.

    Un tiempo caótico y cambiante le espera a Santiago esta semana. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que, tras un lunes nublado y con llovizna, habrá un par de días de calor veraniego para, después, volver a tener un día de lluvia en la capital.

    Meteochile anticipa precipitaciones para un solo sector de la Región Metropolitana, aunque otros modelos meteorológicos apuntan a que los chubascos afectarán a más zonas de Santiago.

    Primero, este martes 6 y miércoles 7, las temperaturas rondarán los 28 y 30 °C y el cielo se mantendrá despejado la mayoría del tiempo.

    Sin embargo, el jueves 8 de enero, el panorama cambiará radicalmente: volverá la nubosidad a la RM, impulsada por una baja segregada.

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos . Foto: ATON.

    Cuándo y en qué comunas habrá lluvia en la Región Metropolitana

    Este jueves 8 de enero, las temperaturas estarán un poco más frescas en la Región Metropolitana: según Meteochile, se espera en promedio 27 °C, con cielos nublados o con nubosidad parcial, y con probabilidad de lluvia en forma de chubascos en algunos sectores.

    El pronóstico de la DMC anticipa que podrían aparecer chubascos aislados en San José de Maipo.

    En paralelo, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que la baja segregada podría también traer lluvia al sector oriente y nororiente de Santiago durante la tarde del jueves.

    “Las comunas que podrían tener chubascos serían Los Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y la parte oriente de Puente Alto”, mencionó el especialista.

