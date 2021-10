Semilla Inicia: cómo postular y lograr financiamiento para tu idea

¿Quién no ha tenido una idea que, estamos seguros, se transformaría en un emprendimiento exitoso, pero no tenemos los recursos para hacerla realidad? Para que esas brillantes ocurrencias no se pierdan y tengan la oportunidad de convertirse en un negocio, Corfo dispone de fondos concursables, como el llamado “Semilla inicia”, que tiene abiertas las postulaciones de su segunda convocatoria de este año hasta el miércoles 20 de octubre.

¿Qué es “Semilla inicia”? Es un instrumento que busca apoyar a aquellos emprendimientos en fase de idea, que se puedan implementar rápidamente, cofinanciando actividades para lograr la validación técnica y comercial del proyecto. Existe otro fondo, “Semilla expande”, que da financiamiento a aquellos emprendimientos con ventas iniciales y que busca el despegue comercial del negocio.

“Semilla inicia” entrega hasta $15.000.000, no reembolsables, para cubrir hasta el 75% del costo total del proyecto. Es decir, el creador de la idea debe disponer del cuarto del presupuesto para echar a andar el emprendimiento. En Corfo aclaran que no es necesario acreditar previamente el 25% del aporte de inmediato. Cuando el proyecto haya sido aprobado y puesto en marcha, el beneficiario deberá rendir en base a los costos reales y el precio que se pagó efectivamente por las actividades del proyecto. Estos gastos deberán ser respaldados por documentos fidedignos (boletas, facturas, transferencias bancarias, libros contables, entre otros).

Para mujeres y empresas que cumplan con las “Normas para Acreditar la calidad de Empresas Lideradas por Mujeres” obtendrán un 10% más de cofinanciamiento, es decir, el subsidio llega hasta un máximo de $17.000.000.

Ojo, que este instrumento no financia maquinarias o materias primas: es para poder armar una primera versión del producto o servicio y lograr las primeras ventas.

La propuesta debe cumplir al menos 3 condiciones:

1. Que la idea o emprendimiento sea único, al menos, a nivel nacional.

2. Que la idea o emprendimiento resuelva un problema importante (esto significa que los potenciales clientes tienen una clara disposición a pago, ya que no tienen buenas alternativas en el mercado).

3. Que la idea o emprendimiento sea un desarrollo propio (no basta con importar algo).

Para postular, sólo se debe ser persona natural mayor de 18 años y con residencia en Chile. También está abierto para Personas Jurídicas, que en ese caso deben estar constituidas en Chile. Si ya has iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, SII, éstas deben tener menos de 18 meses y no tener ventas hasta antes de septiembre de 2021.

Desde Corfo comentan que este año el interés por postular ha sido mayor: se ha detectado un aumento récord en las postulaciones al programa Semilla Inicia. Respecto a la convocatoria de comienzos de año, se ha detectado el triple de emprendedores interesados en postular, quienes han asistido a los webinars realizando consultas y resolviendo sus dudas.

El objetivo es que los proyectos que reciban financiamiento logren:

-Obtener la validación técnica del producto o servicio

-Obtener la primera venta facturada durante el período de ejecución del proyecto o bien, un contrato firmado por la venta de un servicio que se haya iniciado durante el período de ejecución del proyecto.

-Recibir servicios de apoyo para el desarrollo del emprendimiento, considerando servicios de mentoría y adquisición de conocimientos y habilidades de acuerdo a la metodología del Proyecto Institucional de Corfo denominado “El Viaje del Emprendedor”.

Corfo también entrega consejos:

-En la postulación se debe adjuntar un video de 40 segundos. Es fundamental que en este se expliquen claramente, de qué se trata su producto o servicio y por qué es innovador, comparándolo con lo que ya existe en el mercado. El video no necesariamente debe ser profesional; puede ser grabado con un teléfono inteligente.

-Es un concurso muy competitivo donde postulan miles de emprendedores, por eso se seleccionará a emprendedores que estén dispuestos a jugársela por su proyecto junto a Corfo.

-No postulen a última hora, ya que pueden aparecer imprevistos y no se hace ningún tipo de excepción una vez cerrado el concurso.

La postulación paso a paso:

1.- Entra a www.corfo.cl

2.- Busca el banner Semilla Inicia, que está destacado en el home de la web.

3.- Ingresa a la sección “Bases y Descargables” y revisa las bases técnicas del programa.

4.- Dirígete al sistema de postulación haciendo clic en el botón “Postular”.

5.- Ingresa a la plataforma de postulación. Si no posees una cuenta, deberás registrarte ingresando tu nombre, correo y contraseña, o en su defecto, usando tu cuenta de Facebook.

6.- Completa todos los datos requeridos, sube tu video y envía tu postulación.

7.- Para resolver dudas, puedes contactarte al 600 586 8000 o al mail semillainicia@corfo.cl