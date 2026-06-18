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    Captan desprendimiento de piedras y tierra en el Morro de Arica tras lluvias

    El incidente fue dado a conocer a través de redes sociales, y muestra el momento exacto en que comenzaron a caer piedras y tierra.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Durante la mañana de este jueves, un desprendimiento de tierra proveniente del Morro de Arica preocupó a los vecinos del sector.

    Medios regionales indicaron que Senapred llegó hasta el lugar para evaluar la situación, y de manera preliminar, podría haber ocurrido producto de la reciente llovizna en el sector.

    Afortunadamente, no hay personas lesionadas ni estructuras colindantes afectadas.

    Más sobre:ActualidadNacionalAricaMorro de Arica

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