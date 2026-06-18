Captan desprendimiento de piedras y tierra en el Morro de Arica tras lluvias

Durante la mañana de este jueves, un desprendimiento de tierra proveniente del Morro de Arica preocupó a los vecinos del sector.

Medios regionales indicaron que Senapred llegó hasta el lugar para evaluar la situación, y de manera preliminar, podría haber ocurrido producto de la reciente llovizna en el sector.

Afortunadamente, no hay personas lesionadas ni estructuras colindantes afectadas.