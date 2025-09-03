Cordero, PDI y Fiscalía entregan detalles del allanamiento en seremi de BB.NN. de Arica por corrupción

Diez personas fueron detenidas en el marco de un operativo por delitos de corrupción que llevó a cabo la Fiscalía de Arica junto a la PDI.

Cuatro de los detenidos son funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de esa región, tres son exfuncionarios y uno es miembro de la Dirección de Obras Municipales.

Paulina Brito, fiscal Sacfi de Arica, y el subprefecto Marcelo García, de la unidad Bridec de la PDI, entregaron los detalles del operativo, mientras desde Santiago el ministro Luis Cordero (Seguridad) y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, abordaron el hecho.