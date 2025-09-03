Cordero, PDI y Fiscalía entregan detalles del allanamiento en seremi de BB.NN. de Arica por corrupción
La indagatoria por corrupción en Arica llevaba dos años y se inició por denuncia de los propios usuarios de Bienes Nacionales. De los diez detenidos, cinco son funcionarios públicos.
Diez personas fueron detenidas en el marco de un operativo por delitos de corrupción que llevó a cabo la Fiscalía de Arica junto a la PDI.
Cuatro de los detenidos son funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de esa región, tres son exfuncionarios y uno es miembro de la Dirección de Obras Municipales.
Paulina Brito, fiscal Sacfi de Arica, y el subprefecto Marcelo García, de la unidad Bridec de la PDI, entregaron los detalles del operativo, mientras desde Santiago el ministro Luis Cordero (Seguridad) y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, abordaron el hecho.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.