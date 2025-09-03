Detienen a cinco funcionarios públicos en investigación por corrupción en Seremi de Bienes Nacionales de Arica

Cinco funcionarios públicos fueron detenidos este miércoles en el marco de una investigación por delitos de corrupción que se habrían registrado en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota.

La Fiscalía de Arica y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones ejecutaron el operativo en el que se detuvo también a otras cinco personas.

La indagatoria apunta a la detección de irregularidades en la gestión de terrenos fiscales por parte de los involucrados.

La Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota emitió un comunicado señalando que respaldan el actuar del Ministerio Público y que continuarán “colaborando de forma activa con esta investigación, que se origina en hechos denunciados por el propio secretario regional de esta cartera, en coordinación con las autoridades ministeriales nacionales”.

“Condenamos tajantemente cualquier ilegalidad o delito de personas inescrupulosas que utilizan su rol de funcionarios públicos para obtener beneficios personales, afectando el resguardo del territorio fiscal y poniendo en riesgo la gestión pública”, expresaron.

La entidad indicó que además han instruido las medidas administrativas correspondientes, iniciando un proceso disciplinario interno que determinará responsabilidades y sanciones.