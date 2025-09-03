SUSCRÍBETE
Nacional

Indagatoria por corrupción en Arica lleva dos años y se inició por denuncia de los propios usuarios de Bienes Nacionales

La misma Seremi puso la situación en conocimiento del Ministerio Público al detectarse irregularidades en la gestión de terrenos fiscales por parte de los involucrados.

José Navarrete 
José Navarrete

La fiscal de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, Paulina Brito Doerr, entregó detalles de las diligencias que permitieron la detención de diez personas involucradas en hechos de presunta corrupción.

Cuatro de los detenidos son funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota y un quinto de la Dirección de Obras Municipales de la capital regional. Los otros cinco detenidos son particulares, aunque tres de ellos son exfuncionarios de la Seremi.

“Hoy se ejecutaron 10 órdenes de detención que se habían solicitado al Juzgado de Garantía de Arica en el contexto de una investigación que lleva más de dos años por diversos delitos que involucraban a funcionarios públicos”, señaló la fiscal.

La indagatoria apunta a la detección de irregularidades en la gestión de terrenos fiscales por parte de los involucrados.

Brito precisó que “la causa comienza por denuncias de los propios usuarios que se ponen en conocimiento de la fiscalía por la misma Seremi atendido que estos hechos podrían revestir carácter de delito”.

La fiscal explicó que en forma reservada, se investigaron delitos “de corrupción y asociación ilícita respecto de los funcionarios, exfuncionarios y civiles involucrados”.

“Todos ellos van a ser puestos a disposición del Juzgado de Garantía el día de mañana a control de detención y se va a formalizar por los diferentes delitos que se han investigado durante estos dos años”, indicó la fiscal.

Por su parte, el subprefecto Marcelo García Cid, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Arica de la Policía de Investigaciones, detalló que el procedimiento de este miércoles se ejecutó conforme a una planificación que consideró coordinaciones con detectives de la Bridec de la Región Metropolitana “toda vez que un imputado fue detenido en la ciudad de Santiago”.

“En simultáneo, en este procedimiento se realizaron diversas entradas y registros e incautación en otros domicilios de la ciudad, con la finalidad de obtener evidencia para el sustento de esta investigación. Es así que también se hizo lo propio en dependencias de Bienes Nacionales y del DOM de la ciudad de Arica”, detalló el subprefecto.

