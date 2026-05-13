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    ¿Cuál es la estrategia del gobierno frente al “tsunami” de indicaciones a la megarreforma?

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el coordinador del Área de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Benjamín Cofré, abordó la tensa tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados luego que se presentaran más de 1.300 indicaciones al proyecto. Revisa el análisis completo en el video.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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