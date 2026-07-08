Desde la Redacción: entrevista a Francisco Huenchumilla, senador DC
"Necesitamos un primus inter pares". De esa forma el senador Francisco Huenchumilla, en conversación con Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano en el programa de streaming de La Tercera, pidió que el Partido Socialista -y su timonel, su par Paulina Vodanovic- lideren a la oposición ante el "desorden" que, según el, tiene el sector. "Es un partido con historia, con experiencia en distintos gobiernos por muchas décadas, tiene una bancada parlamentaria bastante potente, tiene densidad intelectual", sostuvo Huenchumilla. Con todo, dijo que su planteamiento no le quitaba piso a la senadora Yasna Provoste, su correligionaria, quien, por la megarreforma, también se ha erigido como una de las negociadoras de la oposición con La Moneda al ser la jefa del Comité Unido (DC, PC, FA y FRVS).
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.