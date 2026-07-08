¿Por qué la oposición no logra enfrentar unida la megarreforma de Kast?
Pese a que los partidos de oposición consideran al Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo como "la madre de todas las batallas", se han evidenciado descoordinaciones, desde los anuncios de indicaciones hasta la estretegia para acudir al Tribunal Constitucional. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Michele Hafemann, analiza qué hay detrás del desorden entre y dentro de estas colectividades.
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