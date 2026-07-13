Desde la Redacción: entrevista al senador Pedro Araya (PPD)
Tras la caída del acuerdo entre los senadores del PPD y el Ejecutivo sobre la invariabilidad tributaria de la megarreforma el viernes, el senador de esa colectividad, Pedro Araya, ratificó este lunes en el programa de streaming de La Tercera que está dispuesto a retomar el diálogo con el Ejecutivo pero que el "interlocutor válido" ahora es el ministro Claudio Alvarado (Interior, Segegob) y no Jorge Quiroz (Hacienda). Así, instó a que el jefe de gabinete dé "un compromiso por escrito" a su nueva condición para sentarse a negociar con La Moneda: una rebaja al impuesto específico de los combustibles. También cuestionó las críticas desde los otros partidos de oposición al PPD, afirmando que "es bien doble discurso porque el PS estaba negociando por el lado, el problema es que tienen una batalla interna que impidió que ellos cerraran un acuerdo" con el gobierno.
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