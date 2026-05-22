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    Desde la Redacción: Exministros de Educación debaten sobre proyecto Escuelas Protegidas

    En esta edición del programa de streaming de La Tercera los exsecretarios de Estado Raúl Figueroa y Nicolás Cataldo contrastaron ideas sobre la iniciativa del Ejecutivo, que volvió a la Cámara de Diputados tras sortear el Senado. ¿En qué aspectos coinciden y discrepan? En este capítulo, también, ve la entrevista a la presidenta electa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Laura Mlynarz, quien instó a una "autocrítica" de la izquierda.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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