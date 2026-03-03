Desde la Redacción: quiebre entre Boric y Kast por cable chino genera uno de los traspasos de gobierno más tensos
Luego del abrupto fin de la cita que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con su sucesor José Antonio Kast a propósito del traspaso de información por el cable submarino chino, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, que fue el republicano "el que rompe la relación" con el gobierno y que él fue "el que rompe la mesa al decir que se va de la conversación". Según la timonel Boric ha impulsado un "traspaso ordenado", mientras Kast "ha hecho todo lo contrario".
