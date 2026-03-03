SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras abrupto término de reunión: Elizalde afirma que Boric llamó a Kast el 18 de febrero y que presidente electo reconoció la comunicación

    El ministro del Interior hizo hincapié en que el contacto telefónico ocurrió antes que se conocieran las sanciones de Estados Unidos al titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios del gobierno. "La verdad está del lado del Presidente Boric", aseguró Elizalde

    Por 
    Javiera Ortiz
    Santiago, 3 de marzo de 2026. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, realiza un punto de prensa en La Moneda luego de reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió en La Moneda -y poco más de una hora después- al abrupto final que tuvo el encuentro del Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, en el marco de la controversia por el cable submarino chino y otras materias.

    Según Elizalde, el mandatario realizó un llamado el 18 de febrero a Kast y que dicha instancia habría durado 16 minutos, donde Boric le comunicó el tema y las advertencias por parte de Estados Unidos en caso de que este proyecto prosperara.

    “Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el Presidente Boric fue precisamente lo del cable chino”, señaló Elizalde.

    De acuerdo al titular del Interior, al término de la reunión ambos presidentes pasaron al Salón Amarillo donde el presidente electo reconoció en frente de los ministros de turno y sus sucesores la existencia de aquel llamado.

    “El presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el Presidente Boric le informó que tenía que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto”, apuntó.

    Asimismo, Elizalde hizo hincapié en que esta comunicación entre ambos fue previamente a que se conocieran las sanciones de Estados Unidos al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios del gobierno, cuyas visas fueron revocadas.

    “Hay una serie de detalles que se cuentan a veces en la prensa que no corresponden a la realidad, pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos y, respecto de lo que informó el presidente en ejercicio al presidente electo, somos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada”, apuntó.

    La reunión pretendía abordar la controversia del cable submarino de la empresa China Mobile que pretendía unir Valparaíso y Hong Kong. Sin embargo, luego de 20 minutos de la cita, Kast se retiró luego de que el Presidente se negara a retractarse de sus dichos el día anterior, instancia en la que reconoció haber llamado semanas antes a Kast.

    Luego prosiguió el ministro del Interior: “Es una mala señal para nuestra democracia y para el país”. Además, aseguró que “la verdad está del lado del Presidente Boric”.

    Elizalde sostuvo que “lamentamos la decisión de suspender esta reunión y de las próximas reuniones bilaterales” entre los ministros en ejercicio y sus sucesores.

    Aún así, afirmó que “hay toda la disposición a seguir hablando por el traspaso de mando”.

    Boric: “Yo hablé con el presidente electo”

    Las tensiones aumentaron entre ambos luego de que el mandatario declarara en una entrevista en Meganoticias que había informado a Kast sobre el cable chino semanas antes de que se configurara la polémica. Estos dichos fueron desmentidos posteriormente por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado.

    “Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas”, indicó el presidente Boric desde Juan Fernández.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricCable submarino chinoÁlvaro Elizalde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    Tras abrupto término de cita por cable chino: UDI cierra filas con Kast y acusa a Boric de “falta de rigor”

    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa

    Lo más leído

    1.
    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    2.
    ¿Qué es una carretera digital submarina? Ventajas y riesgos de los cables bajo el mar que desataron la crisis diplomática

    ¿Qué es una carretera digital submarina? Ventajas y riesgos de los cables bajo el mar que desataron la crisis diplomática

    3.
    Más 800 millones de pesos incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    Más 800 millones de pesos incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    4.
    Fiscalía en búsqueda de “Víctor”: el guardaespaldas de Gyvens que estaría prófugo y es indagado por su rol en sicariato

    Fiscalía en búsqueda de “Víctor”: el guardaespaldas de Gyvens que estaría prófugo y es indagado por su rol en sicariato

    5.
    Ministro Montes afirma que ha “tenido bastante dificultad” para conversar con Poduje sobre la reconstrucción en Viña del Mar

    Ministro Montes afirma que ha “tenido bastante dificultad” para conversar con Poduje sobre la reconstrucción en Viña del Mar

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Chile

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación
    Negocios

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    El dólar se dispara, toca los $900 y borra su caída acumulada en lo que va de 2026

    Acciones mundiales se hunden por aumento de hostilidades en Medio Oriente y el Ipsa pierde todo lo ganado en el año

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello
    Tendencias

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells
    El Deportivo

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells

    Esteban Paredes exige quitarle la jineta de capitán a Fernando de Paul en Colo Colo

    Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita junto a su familia

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”
    Mundo

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras