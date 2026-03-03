Tras abrupto término de reunión: Elizalde afirma que Boric llamó a Kast el 18 de febrero y que presidente electo reconoció la comunicación

Santiago, 3 de marzo de 2026. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, realiza un punto de prensa en La Moneda luego de reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió en La Moneda -y poco más de una hora después- al abrupto final que tuvo el encuentro del Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, en el marco de la controversia por el cable submarino chino y otras materias.

Según Elizalde, el mandatario realizó un llamado el 18 de febrero a Kast y que dicha instancia habría durado 16 minutos, donde Boric le comunicó el tema y las advertencias por parte de Estados Unidos en caso de que este proyecto prosperara.

“Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el Presidente Boric fue precisamente lo del cable chino”, señaló Elizalde.

De acuerdo al titular del Interior, al término de la reunión ambos presidentes pasaron al Salón Amarillo donde el presidente electo reconoció en frente de los ministros de turno y sus sucesores la existencia de aquel llamado.

“El presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el Presidente Boric le informó que tenía que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto” , apuntó.

Asimismo, Elizalde hizo hincapié en que esta comunicación entre ambos fue previamente a que se conocieran las sanciones de Estados Unidos al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios del gobierno, cuyas visas fueron revocadas.

“Hay una serie de detalles que se cuentan a veces en la prensa que no corresponden a la realidad, pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos y, respecto de lo que informó el presidente en ejercicio al presidente electo, somos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada” , apuntó.

La reunión pretendía abordar la controversia del cable submarino de la empresa China Mobile que pretendía unir Valparaíso y Hong Kong. Sin embargo, luego de 20 minutos de la cita, Kast se retiró luego de que el Presidente se negara a retractarse de sus dichos el día anterior, instancia en la que reconoció haber llamado semanas antes a Kast.

Luego prosiguió el ministro del Interior: “Es una mala señal para nuestra democracia y para el país”. Además, aseguró que “la verdad está del lado del Presidente Boric”.

Elizalde sostuvo que “lamentamos la decisión de suspender esta reunión y de las próximas reuniones bilaterales” entre los ministros en ejercicio y sus sucesores.

Aún así, afirmó que “hay toda la disposición a seguir hablando por el traspaso de mando”.

Boric: “Yo hablé con el presidente electo”

Las tensiones aumentaron entre ambos luego de que el mandatario declarara en una entrevista en Meganoticias que había informado a Kast sobre el cable chino semanas antes de que se configurara la polémica. Estos dichos fueron desmentidos posteriormente por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado.

“Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas”, indicó el presidente Boric desde Juan Fernández.