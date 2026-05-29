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    Desde la Redacción: Valencia dice que EE.UU. de momento no autoriza interrogar a Maduro y pide rol del gobierno de Chile

    En el programa de streaming de La Tercera el fiscal nacional Ángel Valencia afirmó que el Ministerio Público "ha cumplido con su deber" de transmitir a las autoridades estadounidenses la solicitud de realizar el interrogatorio a Nicolás Maduro, preso en ese país, en el marco del Caso Ojeda. "Lo que nos han dicho, lo que nos han respondido formalmente, es que por ahora no acceden a lo que estamos pidiendo, por ahora, porque entienden que de momento afecta las diligencias que ellos están realizando", dijo el jefe de los persecutores entrevistado por Juan Manuel Ojeda y Rodrigo Álvarez. Así, planteó que "entra la tarea de los estados" porque "aquí es donde la política exterior comienza a influir". Consultado por eventuales gestiones de Cancillería, el fiscal nacional afirmó: "Es importante lo que pueda hacer el gobierno de Chile". Revisa en este capítulo, además, la entrevista al senador Alfonso de Urresti (PS).

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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