Valencia anuncia novedades sobre interrogatorio a Maduro por caso Ojeda “en los próximos días”

Tras su reunión la semana pasada en Washington con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el jefe del Ministerio Público chileno, Ángel Valencia, destacó la cooperación que el país norteamericano puede hacer en la indagatoria por el crimen del disidente venezolano Ronald Ojeda.

En entrevista con radio Cooperativa la mañana de este lunes, Valencia abordó la posibilidad de que Nicolás Maduro, el exlíder venezolano que permanece detenido en Nueva York, sea interrogado por el caso que involucra al Tren de Aragua y a Diosdado Cabello.

Al respecto, se le consultó cuándo se materializará la solicitud formal para esa diligencia.

“Eso es una atribución del fiscal Héctor Barros. Es el fiscal Héctor Barros el que tiene que tomar la decisión de cuándo hacerlo. Pero, hasta donde tengo entendido, considerando las gestiones previas que ya se habían realizado, muy probablemente, dentro de los próximos días, esta semana o la próxima", contestó.

En esa línea, planteó que el que la diligencia se concrete depende de “múltiples factores”.

“En el contexto de un procedimiento judicial tiene que haber primero disposición de la autoridad a poder cooperar”, apuntó Valencia, explicando que ese apoyo de las autoridades norteamericanas está condicionado a que “una gestión de ese tipo no entorpezca, por ejemplo, la investigación que ellos mismos llevan adelante”.

“Con el interrogatorio de Maduro lo que estamos haciendo es tratar de actuar con diligencia, con la debida diligencia. Nos parece que es una diligencia mínima, que pecaríamos de negligentes si no lo hubiéramos hecho, considerando que hay antecedentes que apuntan hacia Diosdado Cabello y que Maduro era su superior jerárquico o su jefe”, recalcó.

La autoridad dijo tener plena conciencia de “las limitaciones” que enfrenta la indagatoria, particularmente respecto a la disposición de Maduro a declarar y la posibilidad de verificar que lo que dice es cierto o no.

“Pero es parte de un conjunto de diligencias que esperamos hacer y respecto a las cuales esperamos tener cooperación del Departamento de Justicia. Y por eso es tan valiosa la manifestación o la declaración de la fiscal Bondi en orden a poder prestar como Fiscalía de los Estados Unidos Federal, toda la disposición, toda la cooperación para que podamos esclarecer el homicidio de Ojeda, porque no es el único antecedente que es posible que ellos tengan", recalcó.

Valencia precisó que es posible que los norteamericanos cuenten con dispositivos electrónicos de Maduro y es posible que hayan interceptado sus comunicaciones y tengan también información sobre transferencias bancarias.

“Esa información podría ser también de utilidad y nosotros la miramos con expectativas quizás un poco más altas que esta incertidumbre acerca de la declaración de Nicolás Maduro”, comentó.