Valencia se reúne con fiscal general de EE.UU. y busca estrechar cooperación para investigar el homicidio de Ojeda e interrogar a Maduro

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se reunió en Washington con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países en investigaciones vinculadas al crimen organizado, el lavado de activos y el homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Tras el encuentro en el Departamento de Justicia estadounidense, Valencia explicó que la reunión se solicitó aprovechando una visita que tenía programada con antelación a ese país y que tuvo como propósito revisar la cooperación que mantiene la institución con las autoridades estadounidenses.

Según detalló, uno de los principales temas abordados fue el seguimiento de flujos de dinero que se desarrollan en la bandas y crimen organizado.

“Lo que pudimos abordar, los temas que para nosotros eran prioritarios, era por una parte lo que tiene que ver con el lavado de activos, la protección de nuestro sistema financiero, los flujos de dinero por delitos que se cometan en los Estados Unidos. Por ejemplo, investigaciones recientes por fraude en contra de ciudadanos estadounidenses y esos dineros se han canalizado a través del sistema chileno” , sostuvo Valencia.

Valencia junto a la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi.

Luego añadió: “Nuestro interés (está) en poder seguir cooperando en ese ámbito y poder fortalecer nuestras capacidades y la cooperación con los Estados Unidos en la persecución del dinero. Eso por una parte”.

“Lo segundo es poder seguir estrechando la cooperación que ya mantenemos en la persecución del Tren de Aragua y en el caso específico de los delitos que han cometido los Piratas y las bandas asociadas al Tren en nuestro país y el homicidio del teniente Ronald Ojeda”, prosiguió.

Valencia señaló que le hizo ver a la fiscal general Bondi el interés por parte del fiscal Héctor Barros de poder interrogar a Nicolás Maduro, quien se encuentra privado de libertad en los Estados Unidos.

“Para eso necesito la cooperación de las autoridades de este país. Por supuesto, el resultado de la diligencia de esa naturaleza siempre es incierto, va a depender pues, que duda cabe, en primer lugar, de la disposición del interrogado a cooperar en el caso y de ahí en adelante una serie de otras circunstancias”, dijo el fiscal nacional.

El fiscal valoró la disposición manifestada por las autoridades estadounidenses y aseguró que “es una respuesta muy favorable, muy positiva, nos vamos muy contentos con eso”, destacando que el Departameno de Justicia reiteró su compromiso de seguir colaborando con antecedentes y evidencias sobre el caso.

Además explicó que para una eventual declaración de Nicolás Maduro, el quipo del fiscal Héctor Barros, ya preparó un cuestionario con preguntas que podrían ser enviadas a las autoridades correspondientes.

Sin embargo, aclaró que también se debe considerar “la disposición del interrogado a cooperar en el caso, y de ahí en adelante una serie de otras circunstancias”. Esto, considerando que, según confirmó el fiscal, existen antecedentes que apuntan a que autoridades del Estado venezolano habría participado en la planificación del homicidio encabezado por Diosdado Cabello".