Gobierno evita abordar contradicción con Monsalve por su declaración final en La Moneda: “No tenemos nada más que agregar”

En entrevista con La Tercera el exsubsecretario Manuel Monsalve reveló que su alocución final en Palacio, en la que defendió su inocencia, fue conversada con el Presidente Boric y la ministra Tohá, lo que contraviene con la versión que había dado la ministra vocera, Camila Vallejo. Hoy, la secretaria de Estado evitó referirse al tema e insistió que el caso "está en manos de la justicia".

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Más sobre:Camila VallejoManuel MonsalveLa MonedaGobiernoCaso Monsalve

Lo Último

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Hubo dos llamados para licitar, pero ninguno resultó: el frustrado piloto de Orrego para usar pistolas taser en Gendarmería

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Chile

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Negocios

Boccardo afirma que técnicos del gobierno se han contactado con el Banco Central por estudio sobre empleo

Equipos de Jara y Kast fijan posturas por salario mínimo tras polémico informe del Banco Central

Tendencias

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

El Deportivo

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Marsella por la Champions League

Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Cultura y entretención

La mágica historia de Noah Wyle: de eterno nominado a gran ganador de los Emmy 2025

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Mundo

Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté