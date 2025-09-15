Gobierno evita abordar contradicción con Monsalve por su declaración final en La Moneda: “No tenemos nada más que agregar”
En entrevista con La Tercera el exsubsecretario Manuel Monsalve reveló que su alocución final en Palacio, en la que defendió su inocencia, fue conversada con el Presidente Boric y la ministra Tohá, lo que contraviene con la versión que había dado la ministra vocera, Camila Vallejo. Hoy, la secretaria de Estado evitó referirse al tema e insistió que el caso "está en manos de la justicia".
