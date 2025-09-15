SUSCRÍBETE
Política

Gobierno evita responder ante contradicciones en salida de Monsalve: “No tenemos nada más que agregar y menos polemizar”

La portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, reiteró que "este caso está en manos de la justicia" y que el gobierno "seguirá colaborando en todo lo que se requiera para esta investigación".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

El gobierno este lunes optó nuevamente por mantener el diseño en su respuesta respecto a las nuevas declaraciones del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien en entrevista con La Tercera afirmó que la defensa que hizo de su inocencia en La Moneda -al informar de su renuncia- fue conversado previamente con el Presidente Gabriel Boric, y la en ese entonces ministra del Interior, Carolina Tohá.

En el diálogo con este medio, el exjefe civil de las policías indicó que: “El hecho de que hablara era algo que se acordó en la reunión entre la ministra, el Presidente y yo. Me preguntaron qué iba a decir y fue lo que dije”.

Esto, en contradicción con lo planteado por el Ejecutivo el 23 de octubre de 2024, cinco días después de que estallara el escándalo. La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, dijo entonces que a la exautoridad se le solicitó “informar inmediatamente su renuncia ese día jueves (17), y explícitamente, que todo lo que correspondiera a la causa en particular y a su defensa, (sea) fuera del gobierno”.

La portavoz del Ejecutivo fue inquirida en esta jornada por estas diferencias entre ambas posturas, en la habitual vocería de inicio de semana.

Ahí reiteró lo que ella y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijeron este domingo: “Reiterar que este caso está en manos de la justicia, que nuestro gobierno seguirá colaborando en todo lo que se requiera para esta investigación, pero sobre aquello no tenemos nada más que agregar”.

-¿Cómo aclara el gobierno esta contradicción frente a la ciudadanía? ¿Monsalve dijo o no que iba a argumentar esa inocencia en esa vocería?

Ante esta consulta, respondió: “Todo lo que se ha preguntado por parte de usted en este momento, ya nos referimos en su oportunidad. Insisto, esto está exclusivamente en manos de la justicia, nosotros no vamos a agregar nada más al respecto, vamos a seguir colaborando como lo hemos hecho ante los requerimientos de la justicia al respecto, pero no tenemos nada más que agregar y menos polemizar”.

