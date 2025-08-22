SUSCRÍBETE
“El país sabe de mi trabajo”: Grau responde a críticas por nombramiento en Hacienda

El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), abordó hoy los cuestionamientos que recibió de parte de la oposición y de sectores del Socialismo Democrático luego que fuera nombrado como nuevo jefe de la billetera fiscal.

Alonso Vatel 
Alonso Vatel

“Yo creo que el país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda también”.

De esa forma el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió al paso hoy tras ser consultado por los reparos que su nombramiento ha generado en la oposición e incluso en parlamentarios del Socialismo Democrático.

Sobre las críticas que su designación causó en la derecha, el secretario de Estado frenteamplista afirmó: “Todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo, con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto”.

“Ustedes conocen los proyectos de ley que hemos aprobado, en todos ellos hemos tenido que construir mayorías tanto con el oficialismo como con la oposición”, continuó Grau, quien reemplazó el jueves a Mario Marcel a cargo de la billetera fiscal.

“Insisto, el trabajo habla por sí mismo, tanto lo que hemos realizado hasta ahora como también lo que vamos a realizar para adelante”, cerró.

Más sobre:Nicolás GrauHaciendaMinisterio de HaciendaPolítica

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

