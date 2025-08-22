“El país sabe de mi trabajo”: Grau responde a críticas por nombramiento en Hacienda

“Yo creo que el país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda también”.

De esa forma el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió al paso hoy tras ser consultado por los reparos que su nombramiento ha generado en la oposición e incluso en parlamentarios del Socialismo Democrático.

Sobre las críticas que su designación causó en la derecha, el secretario de Estado frenteamplista afirmó: “Todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo, con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto”.

“Ustedes conocen los proyectos de ley que hemos aprobado, en todos ellos hemos tenido que construir mayorías tanto con el oficialismo como con la oposición”, continuó Grau, quien reemplazó el jueves a Mario Marcel a cargo de la billetera fiscal.

“Insisto, el trabajo habla por sí mismo, tanto lo que hemos realizado hasta ahora como también lo que vamos a realizar para adelante”, cerró.