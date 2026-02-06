Imágenes sensibles: atentado suicida en mezquita chiita deja 31 muertos y 170 heridos en Pakistán

Al menos 31 personas fallecieron y 169 resultaron heridas este viernes en un centro de culto chiita en Islamabad, la capital de Pakistán.

Según declaraciones del portavoz de la policía de la ciudad, Taqi Jawad, las investigaciones preliminares sugieren que el Talibán pakistaní, o Tehrik-i-Taliban Pakistan, sería el responsable de un ataque suicida.

Sin embargo, hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad.