    Impactante maniobra de un conductor en intento de encerrona en Quilicura: atropelló a delincuente

    Una cámara registró el momento exacto en que un grupo de antisociales intentaron realizar una encerrona, pero fueron embestidos por la víctima para evitar el robo y escapar del lugar.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El video se grabó desde el interior del vehículo, mientras salía de la Ruta 5 para tomar la autopista Vespucio Norte, cuando sus ocupantes fueron interceptados por los delincuentes.

    Justo antes del ilícito, una de las ocupantes dijo: “Dicen que esta pasada es como peligrosa”.

    Volcán Láscar se mantiene en Alerta Verde tras presentar actividad sísmica

