Impactante maniobra de un conductor en intento de encerrona en Quilicura: atropelló a delincuente
Una cámara registró el momento exacto en que un grupo de antisociales intentaron realizar una encerrona, pero fueron embestidos por la víctima para evitar el robo y escapar del lugar.
El video se grabó desde el interior del vehículo, mientras salía de la Ruta 5 para tomar la autopista Vespucio Norte, cuando sus ocupantes fueron interceptados por los delincuentes.
Justo antes del ilícito, una de las ocupantes dijo: “Dicen que esta pasada es como peligrosa”.
