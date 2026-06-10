SEÑOR DIRECTOR:

Este lunes, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en general, con votos del oficialismo y del PDG, un proyecto que busca sancionar con presidio el ocultamiento de identidad mediante capuchas, pañuelos, máscaras o maquillaje en reuniones en lugares de uso público. Tras escuchar a Carabineros, Fiscalía, la Defensoría Penal Pública y el INDH, hubo consenso transversal en que el proyecto no cumple con un estándar mínimo de técnica legislativa. Incluso Carabineros advirtió que su redacción es demasiado amplia y que no entrega certezas suficientes para actuar cuando sí existen delitos.

Lo más grave no es solo la falta de rigurosidad de algunos diputados al presentar iniciativas de este tipo, sino que el gobierno le haya puesto suma urgencia. La pregunta es inevitable ¿el gobierno leyó el proyecto que decidió patrocinar? Si la respuesta es sí, y considerando su ausencia en la discusión para responder estas inquietudes, cabe preguntarse si fue parte de un acuerdo con la bancada autora o si lo que se busca es debilitar la libertad de reunión y el derecho a la manifestación, ambos resguardados por la Constitución.

Mientras hay proyectos serios en distintas instancias del Congreso, el Gobierno decide poner suma urgencia a una iniciativa mal hecha, ingresada recién el 22 de abril. El gobierno de Kast sigue buscando titulares pomposos en seguridad para ocultar la falta de un plan. Cambiaron al ministro, pero siguen improvisando.

Tatiana Urrutia

Diputada