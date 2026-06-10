Presidente José Antonia Kast inaugura Parque El Alto en la ciudad de Arica. La construcción del parque fue financiado por el gobierno regional. Fotos Patricio Banda/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Un informe de la oposición afirma que el gobierno ha cumplido solo una de las 440 promesas que hicieron en campaña para los primeros tres meses. La cifra, por supuesto, es llamativa pero nos obliga a preguntarnos: ¿qué deberíamos realmente esperar de este período inicial?

La primera Cuenta Pública del Presidente Kast ofrece luces. Expuso las dificultades con las que se encontró, y planteó los cambios necesarios para avanzar en el cumplimiento de las promesas. En efecto, este tiempo debería haber servido para empezar a realizar cambios institucionales que permitan abordar las diversas emergencias de forma permanente y rigurosa. Si bien se ha estado al debe en esto, la Cuenta muestra un horizonte realizable. Sin estos cambios institucionales, los cambios realizados serán flor de un día.

En segundo lugar, al comenzar un gobierno debe dejar muy en claro qué razones justifican sus propuestas. Kast mencionó varias ideas que pueden cumplir ese rol, pero en lo que sigue el gobierno debe ser mucho más específico. Siguiendo la línea de la Cuenta, podríamos decir esto: la necesidad del gobierno de emergencia se explica porque hemos abandonado el ideal de la iniciativa privada como motor del país. La sociedad civil es quien hace progresar al país. El papel del Estado es ayudar a que ella se despliegue, y por tanto la institucionalidad estatal debe estar diseñada con ese fin.

La megarreforma se justifica porque promueve el papel de las empresas, de los privados; las políticas de seguridad, porque facilitan que los ciudadanos podamos realizar nuestros planes de vida; las políticas sociales, porque reemplazan el asistencialismo con el empoderamiento de las familias, etcétera.

La pregunta que se desprende no es tanto ¿cuántas promesas ha cumplido Kast?, sino ¿está construyendo el gobierno las bases para gobernar los próximos cuatro años?

Eduardo Fuentes

Director Instituto de Filosofía USS