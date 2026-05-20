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    Mi momento, Capítulo 5 | Paula López Wood y Guy Wenborne: El desafío de preservar un Chile que cambia

    La periodista y jefa de comunicaciones del Museo Chileno de Arte Precolombino, junto al reconocido fotógrafo nacional, conversan junto a Polo Ramírez sobre las decisiones que han marcado sus trayectorias retratando el territorio chileno. Ambos profundizan en la gestión del tiempo y la paciencia detrás de gestión cultural, la escritura y la fotografía de naturaleza y la importancia de rescatar la memoria visual de nuestro entorno.

     

    Banco Santander junto a La Tercera presentan un nuevo capítulo de “Mi momento: decisiones que marcan”, un videopodcast que explora los puntos de inflexión y las determinaciones que definen las trayectorias de destacados personajes de la cultura, el deporte y los negocios.

    Polo Ramírez conversa con la periodista Paula López Wood, jefa de comunicaciones del Museo Chileno de Arte Precolombino, y el fotógrafo Guy Wenborne sobre la importancia de rescatar la memoria de nuestro entorno y cómo llevan esa pasión por el paisaje en un proyecto de coedición de libros patrimoniales junto a Banco Santander.

    Más sobre:Mi MomentoPresentado por Banco SantanderCulturaFotografía

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