Mi momento, Capítulo 5 | Paula López Wood y Guy Wenborne: El desafío de preservar un Chile que cambia
La periodista y jefa de comunicaciones del Museo Chileno de Arte Precolombino, junto al reconocido fotógrafo nacional, conversan junto a Polo Ramírez sobre las decisiones que han marcado sus trayectorias retratando el territorio chileno. Ambos profundizan en la gestión del tiempo y la paciencia detrás de gestión cultural, la escritura y la fotografía de naturaleza y la importancia de rescatar la memoria visual de nuestro entorno.
Banco Santander junto a La Tercera presentan un nuevo capítulo de “Mi momento: decisiones que marcan”, un videopodcast que explora los puntos de inflexión y las determinaciones que definen las trayectorias de destacados personajes de la cultura, el deporte y los negocios.
Polo Ramírez conversa con la periodista Paula López Wood, jefa de comunicaciones del Museo Chileno de Arte Precolombino, y el fotógrafo Guy Wenborne sobre la importancia de rescatar la memoria de nuestro entorno y cómo llevan esa pasión por el paisaje en un proyecto de coedición de libros patrimoniales junto a Banco Santander.
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