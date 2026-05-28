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    Mi momento, Capítulo 6 | Educación financiera: “Hablar de dinero se vuelve una mochila que cargamos solos”

    La gerenta de Asuntos Públicos del Banco Central y la jefa de Políticas Públicas de Banco Santander analizan junto a Polo Ramírez los puntos de inflexión que definen nuestra relación con el dinero. En la conversación, desmitifican la gestión de las finanzas cotidianas, destacan la urgencia de establecer metas de ahorro proactivas en lugar de guardar "lo que sobra" y entregan las claves de la planificación para sacarse de encima el peso de cargar este tema en solitario.

     

    En este nuevo capítulo, Polo Ramírez conversa con María Carolina Besa Montes, gerenta de Asuntos Públicos del Banco Central, y Carmen Gloria Silva, economista y jefa de Políticas Públicas de Banco Santander.

    Ambas especialistas abordan el tabú que existe en nuestra sociedad frente a las finanzas personales y explican por qué el silencio en torno al dinero se convierte en una carga que solemos llevar en solitario, entregando claves prácticas para perderle el miedo a la planificación.

    Más sobre:Presentado por SantanderMi MomentoPodcastBancoFinanzasEducación FinancieraAhorrosLa casa propiaFamilia

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