Mi momento, Capítulo 6 | Educación financiera: “Hablar de dinero se vuelve una mochila que cargamos solos”

En este nuevo capítulo, Polo Ramírez conversa con María Carolina Besa Montes, gerenta de Asuntos Públicos del Banco Central, y Carmen Gloria Silva, economista y jefa de Políticas Públicas de Banco Santander.

Ambas especialistas abordan el tabú que existe en nuestra sociedad frente a las finanzas personales y explican por qué el silencio en torno al dinero se convierte en una carga que solemos llevar en solitario, entregando claves prácticas para perderle el miedo a la planificación.