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    Política

    Kast dice que ya vendrá tiempo de “autocríticas” por manejo del gobierno en la emergencia y se despliega en Coquimbo

    Tras el agravamiento de la emergencia en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, el Presidente decretó estado de catástrofe. Además, este lunes participó del comité político ampliado, instancia en la que explicó lo que está haciendo su administración para enfrentar el sistema frontal. En la cita, RN cuestionó el nivel de respuesta del Ejecutivo en la zona.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    La decisión estaba tomada desde temprano. Poco antes de iniciar su agenda en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama, luego de que el sistema frontal desplazara su mayor intensidad hacia el Norte Chico.

    En Palacio explican que la determinación respondió al brusco cambio que experimentó la emergencia: entre las 19.00 y las 21.00 horas del domingo, el sistema frontal se intensificó de forma inesperada en la Región de Coquimbo, particularmente en La Serena, donde en apenas dos horas cayó un volumen de agua equivalente -o incluso superior- al de un mes completo.

    Con esa definición ya adoptada, Kast encabezó su sexto consejo de gabinete, donde informó a sus ministros sobre la medida y revisó el estado de situación de las regiones afectadas. La emergencia volvió a marcar la pauta minutos más tarde, cuando el Mandatario participó durante cerca de 20 minutos del comité político ampliado, instancia que reúne al comité político y a los presidentes de los partidos oficialistas.

    Según asistentes a la cita, el Mandatario centró prácticamente toda su intervención en el sistema frontal. Hizo un repaso de las regiones afectadas, detalló las medidas preventivas que el Ejecutivo había adoptado durante los últimos días para enfrentar el avance del temporal y agradeció el respaldo que, hasta ahora, han entregado las colectividades del oficialismo a la gestión del gobierno.

    También aprovechó la instancia para enviar un mensaje respecto de la agenda legislativa, pidiendo que la contingencia no afectara la votación de la megarreforma prevista para este martes en la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, solicitó que ningún parlamentario del bloque se ausentara de la sesión y llamó a mantener la disciplina oficialista para evitar cualquier desorden en una de las iniciativas prioritarias de su administración.

    Según presentes, quien sí intervino fue la presidenta de Renovación Nacional (RN) y senadora, Andrea Balladares, quien destacó la coordinación que existió entre el gobierno y las autoridades locales en la Región del Maule -zona que ella representa- durante el paso del frente climático, pero habría planteado que no había observado el mismo nivel de respuesta en la Región de Coquimbo.

    La intervención fue interpretada por algunos presentes como un respaldo a las críticas que durante las últimas horas había formulado la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena (RN), quien cuestionó la rapidez de la reacción frente al agravamiento de la situación en su comuna.

    Pese al comentario, Kast optó por no profundizar en el punto y continuó la conversación enfocada en el despliegue institucional para enfrentar la emergencia.

    Más tarde, el Presidente definió trasladarse personalmente al epicentro del sistema frontal. La decisión implicó un cambio respecto del diseño que La Moneda había definido al inicio de la emergencia, cuando se optó por que el Mandatario no concurriera a las zonas más afectadas durante el momento de mayor intensidad del frente climático, para evitar que su presencia desviara recursos y atención del despliegue operativo.

    Sin embargo, el agravamiento de la situación en la Región de Coquimbo llevó al Ejecutivo a modificar ese criterio. Durante los días que se ha extendido el temporal, Kast ya se había hecho presente en las regiones del Biobío y del Maule.

    Previo al viaje, Kast concedió una entrevista a Mi Radio, donde abordó por primera vez las críticas que comenzaban a escalar desde las autoridades locales. El Presidente sostuvo que una vez superada la emergencia corresponderá evaluar la actuación del Estado.

    “Siempre va a haber un momento para la autocrítica, para el análisis, pero ahora yo diría que más allá del tema de las diferencias que puede haber en cómo se enfrenta la emergencia, estamos todos desplegados en terreno”, puntualizó.

    Y agregó: “Las señales que se han dado desde el gobierno a nivel nacional han sido todas de extrema emergencia. Yo lo único que pido es que ahora nos concentremos todos en la catástrofe. Ya habrá oportunidad para hacer las críticas, autocríticas”.

    El Mandatario llegó posteriormente a la Región de Coquimbo -acompañado del titular de Defensa, Fernando Barros; y de la ministra de Salud, May Chomali- para desarrollar su agenda en terreno.

    Su primera actividad fue una visita al Hospital de Ovalle, uno de los recintos asistenciales más afectados por las lluvias, donde inspeccionó los daños provocados por las filtraciones y conoció el despliegue del hospital modular instalado para mantener la atención médica.

    Más tarde se trasladó hasta el Regimiento N° 21 Coquimbo, en La Serena, donde encabezó -hasta el cierre de esta edición- una reunión de coordinación con el jefe de la Defensa Nacional, autoridades civiles de la región y mandos de las Fuerzas Armadas para revisar el impacto del sistema frontal, las medidas preventivas adoptadas y la implementación del estado de catástrofe.

    Este martes, se evalúa que el Mandatario se traslade hasta la Región de Atacama.

    Más sobre:PolíticaKastEmergencia

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