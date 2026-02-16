SUSCRÍBETE
    Pese a críticas: Kast da espaldarazo a Jouannet como subsecretario de Seguridad

    El presidente electo José Antonio Kast ratificó su deseo de que Andrés Jouannet asuma como su subsecretario de Seguridad Pública, en medio de los cuestionamientos por los vínculos del actual diputado con imputados del caso Tragamonedas.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Desde Frutillar el presidente electo José Antonio Kast respaldó a su carta para asumir la subsecretaría de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, luego de que el diputado fuera objeto de críticas por sus vínculos con imputados del caso Tragamonedas, a través de sociedades que conformó pero que hoy están inactivas.

    “Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación”, afirmó Kast, remarcando el rol “destacado” que tuvo el actual parlamentario como intendente, diputado y delegado provincial.

    El apoyo del presidente electo al diputado se produce en medio de cuestionamientos desde el Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente.

