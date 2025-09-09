Por orden judicial: jóvenes debieron pintar muro que ellos mismos rayaron en Puerto Montt
Este viernes, dos jóvenes tuvieron que pintar un muro que ellos mismos rayaron en marzo con implementos que tuvieron que costear por sus propios medios.
Los sujetos fueron sorprendidos a través de cámaras de televigilancia, por lo que el Juzgado de Garantía -a petición de la Unidad Penal Municipal (UPM)- determinó la suspensión condicional del procedimiento bajo la condición que resarcieran el daño.
Así, tuvieron que costear los implementos y pintar nuevamente el muro.
Esta es la segunda vez en que se resuelve un caso de esta manera en Puerto Montt.
