Por orden judicial: jóvenes debieron pintar muro que ellos mismos rayaron en Puerto Montt

Los sujetos fueron sorprendidos a través de cámaras de televigilancia, por lo que el Juzgado de Garantía -a petición de la Unidad Penal Municipal (UPM)- determinó la suspensión condicional del procedimiento bajo la condición que resarcieran el daño.

Así, tuvieron que costear los implementos y pintar nuevamente el muro.

Esta es la segunda vez en que se resuelve un caso de esta manera en Puerto Montt.