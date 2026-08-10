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    Provocó risas: suena canción de cumbia en vez del himno nacional en acto de Kast por el Día del Minero

    El acto conmemorativo se realizó en la División Andina de Codelco, ubicada en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Durante una ceremonia oficial del gobierno, encabezada por el Presidente José Antonio Kast, se produjo un pequeño incidente que no pasó desapercibido.

    Cuando estaba comenzando la actividad -que busca reconocer la labor de quienes se desempeñan en la industria-, se realizó un llamado a las personas presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional.

    Sin embargo, durante unos segundo sonó una canción de cumbia, lo que generó risas entre los participantes, convirtiéndose en un momento anecdótico de la actividad.

    Más sobre:ActualidadNacionalDía del MineroChascarroJosé Antonio Kast

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