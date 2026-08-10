Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva
Los anteojos con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegaron oficialmente a Chile y celebraron su lanzamiento con una experiencia especialmente diseñada para demostrar cómo esta nueva tecnología transforma la manera de ver, escuchar e interactuar con el mundo.
El evento reunió a influencers, creadores de contenido, deportistas e invitados de ambas comunidades en un espacio interactivo que permitió poner a prueba las distintas funciones de los anteojos. La experiencia incluyó una cancha de futbolito, un simulador de ciclismo, una estación de traducción en tiempo real, música y otras activaciones que invitaron a descubrir, de manera práctica, el potencial de la inteligencia artificial integrada en los dispositivos.
Con cámaras manos libres, audio de alta calidad, asistente de IA y un diseño icónico, Ray-Ban Meta y Oakley Meta inauguran una nueva categoría de anteojos inteligentes en el país. Ambos modelos ya están disponibles en tiendas Ray-Ban y Oakley, además de Sunglass Hut, Solaris, Ópticas GMO, Ópticas Place Vendôme y otros distribuidores autorizados de EssilorLuxottica en Chile, que incluye Ópticas Rotter & Krauss, Óptica New Lens, Optical Store, JPT, Chilelentes.cl, Lens.cl y Ebest.cl entre los puntos de venta más destacados.
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