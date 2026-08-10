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    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva

    Los anteojos con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegaron oficialmente a Chile y celebraron su lanzamiento con una experiencia especialmente diseñada para demostrar cómo esta nueva tecnología transforma la manera de ver, escuchar e interactuar con el mundo.

     
    Power Peralta, Raúl y Gabriel

    El evento reunió a influencers, creadores de contenido, deportistas e invitados de ambas comunidades en un espacio interactivo que permitió poner a prueba las distintas funciones de los anteojos. La experiencia incluyó una cancha de futbolito, un simulador de ciclismo, una estación de traducción en tiempo real, música y otras activaciones que invitaron a descubrir, de manera práctica, el potencial de la inteligencia artificial integrada en los dispositivos.

    Con cámaras manos libres, audio de alta calidad, asistente de IA y un diseño icónico, Ray-Ban Meta y Oakley Meta inauguran una nueva categoría de anteojos inteligentes en el país. Ambos modelos ya están disponibles en tiendas Ray-Ban y Oakley, además de Sunglass Hut, Solaris, Ópticas GMO, Ópticas Place Vendôme y otros distribuidores autorizados de EssilorLuxottica en Chile, que incluye Ópticas Rotter & Krauss, Óptica New Lens, Optical Store, JPT, Chilelentes.cl, Lens.cl y Ebest.cl entre los puntos de venta más destacados.

    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Connie Moll
    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Rovana Barazetti, Gerente de Marketing Retail Cono Sur; Gonzalo Toledo, Gerente de Ventas del Canal Deportivo Cono Sur; Javiera Infante, Directora de Marketing Retail Hispanic Latam; Diamond Anglin, Senior Communications Manager, Luxury Brands Americas y Javier Balles, Brand Manager Frames Cono Sur; todos de EssilorLuxottica
    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Florencia Kobus, Rafaela Viera y Dani Peirano
    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Anderson Zapata y Keverling Guerra
    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Sol Benavides
    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Lung Wang, Sofia Larraín y Benjamín Vergara
    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Valentina Riedel, Jorge Chacón y Chiara Pruzzo
    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Fran Chekal e Isabel Calvo
    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Francisco Matthews, Paula Mekis, Rafaela Viera, Florencia Kobus y Martín Santa-Cruz
    Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva
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