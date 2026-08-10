El evento reunió a influencers, creadores de contenido, deportistas e invitados de ambas comunidades en un espacio interactivo que permitió poner a prueba las distintas funciones de los anteojos. La experiencia incluyó una cancha de futbolito, un simulador de ciclismo, una estación de traducción en tiempo real, música y otras activaciones que invitaron a descubrir, de manera práctica, el potencial de la inteligencia artificial integrada en los dispositivos.

Con cámaras manos libres, audio de alta calidad, asistente de IA y un diseño icónico, Ray-Ban Meta y Oakley Meta inauguran una nueva categoría de anteojos inteligentes en el país. Ambos modelos ya están disponibles en tiendas Ray-Ban y Oakley, además de Sunglass Hut, Solaris, Ópticas GMO, Ópticas Place Vendôme y otros distribuidores autorizados de EssilorLuxottica en Chile, que incluye Ópticas Rotter & Krauss, Óptica New Lens, Optical Store, JPT, Chilelentes.cl, Lens.cl y Ebest.cl entre los puntos de venta más destacados.

Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Connie Moll

Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Rovana Barazetti, Gerente de Marketing Retail Cono Sur; Gonzalo Toledo, Gerente de Ventas del Canal Deportivo Cono Sur; Javiera Infante, Directora de Marketing Retail Hispanic Latam; Diamond Anglin, Senior Communications Manager, Luxury Brands Americas y Javier Balles, Brand Manager Frames Cono Sur; todos de EssilorLuxottica

Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Florencia Kobus, Rafaela Viera y Dani Peirano

Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Anderson Zapata y Keverling Guerra

Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Sol Benavides

Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Lung Wang, Sofia Larraín y Benjamín Vergara

Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Valentina Riedel, Jorge Chacón y Chiara Pruzzo

Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Fran Chekal e Isabel Calvo

Ray-Ban Meta y Oakley Meta debutaron en Chile con una experiencia inmersiva Francisco Matthews, Paula Mekis, Rafaela Viera, Florencia Kobus y Martín Santa-Cruz